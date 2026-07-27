हृदय रोग से सुरक्षित रखने में मदद कर सकते हैं ये 5 खाद्य पदार्थ

जैतून का तेल खास वसा से भरपूर होता है, जो हृदय के लिए लाभकारी हो सकता है।

इसे अपने खाना बनाने वाले तेल के रूप में इस्तेमाल करें ताकि आपके खाने का स्वाद भी अच्छा रहे और आपका हृदय भी स्वस्थ रहे।

जैतून तेल में मौजूद सुरक्षा तत्व हृदय की सेहत को बेहतर बनाते हैं और हृदय रोगों के जोखिम को कम करते हैं। इसलिए अपनी डाइट में जैतून के तेल को शामिल करना एक अच्छा विकल्प हो सकता है।