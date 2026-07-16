लीवर को स्वस्थ रखने में मदद कर सकते हैं ये 5 खाद्य पदार्थ

हरी सब्जियां जैसे पालक, ब्रोकोली और एवोकाडो लीवर के लिए बहुत फायदेमंद होती हैं। इनमें विटामिन्स, मिनरल्स और ऐसे तत्व होते हैं, जो लीवर को मजबूत बनाते हैं।

रोजाना इन सब्जियों का सेवन करने से आपका लीवर बेहतर तरीके से काम कर सकता है और बीमारियों से बचा रह सकता है।

इनका सेवन न केवल लीवर को पोषण देता है बल्कि पाचन तंत्र को भी स्वस्थ रखता है, जिससे आप ताजगी और ऊर्जा महसूस कर सकते हैं।