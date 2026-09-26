फेफड़ों के लिए लाभदायक हैं ये 5 खाद्य पदार्थ, डाइट में करें शामिल
क्या है खबर?
फेफड़े शरीर के सबसे जरूरी अंगों में से एक हैं, जो हवा को ऑक्सीजन में बदलकर पूरे शरीर में फैलाने का काम करते हैं। इसलिए फेफड़ों की देखभाल करना जरूरी है। इसके लिए आपको कुछ खाद्य पदार्थों को अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए क्योंकि इनमें मौजूद पोषक तत्व फेफड़ों को स्वस्थ रखने में मदद कर सकते हैं। आइए आज हम आपको उन 5 खाद्य पदार्थों के बारे में बताते हैं, जो फेफड़ों के लिए लाभदायक हैं।
#1
सेब
सेब में मौजूद अच्छे तत्व और खास गुण फेफड़ों के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं।
ये गुण फेफड़ों को मजबूत रखने के साथ-साथ धूम्रपान से जुड़े फेफड़ों के रोगों के जोखिम को कम करने का काम भी कर सकते हैं।
लाभ के लिए रोजाना एक सेब का सेवन करें। सेब का सेवन आपके स्वास्थ्य के लिए अन्य कई फायदे भी देता है।
#2
अदरक
अदरक का सेवन फेफड़ों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसका कारण है कि अदरक में मौजूद अच्छे तत्व फेफड़ों को स्वस्थ रखने में अहम भूमिका निभा सकते हैं।
ये गुण फेफड़ों को किसी भी संक्रमण और सूजन से बचाकर उन्हें मजबूती प्रदान कर सकते हैं।
लाभ के लिए रोजाना एक टुकड़ा कच्ची अदरक का सेवन करें या फिर अदरक की चाय बनाकर पिएं।
#3
लहसुन
लहसुन में ऐसे तत्व होते हैं, जो फेफड़ों की सफाई के साथ-साथ उन्हें मजबूती प्रदान कर सकते हैं। लहसुन में अच्छे गुण भी होते हैं, जो फेफड़ों को किसी भी तरह के संक्रमण से बचाकर उन्हें स्वस्थ रख सकते हैं।
लाभ के लिए रोजाना 1-2 कच्चे लहसुन की कलियों का सेवन करें या फिर लहसुन को खाने में इस्तेमाल करें। लहसुन का सेवन आपके स्वास्थ्य के लिए अन्य कई फायदे भी देता है।
#4
हल्दी
हल्दी में एक खास तत्व मौजूद होता है, जो अच्छे गुणों की तरह काम करके फेफड़ों को किसी भी तरह के संक्रमण और सूजन से बचाकर उन्हें स्वस्थ रख सकता है।
इसके अलावा हल्दी में ऐसे गुण भी होते हैं, जो फेफड़ों के कैंसर के जोखिम को कम करने में मदद कर सकते हैं।
लाभ के लिए खाने में हल्दी का इस्तेमाल करें या फिर दूध में हल्दी मिलाकर पिएं।
#5
अखरोट
अखरोट में ऐसे तत्व होते हैं, जो फेफड़ों के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकते हैं।
दरअसल, इन तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन करने से फेफड़ों में सूजन आने की संभावना कम हो सकती है।
इसके अलावा अखरोट में अन्य कई जरूरी पोषक तत्व भी होते हैं, जो फेफड़ों के स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। लाभ के लिए रोजाना एक अखरोट का सेवन करें।