फेफड़ों के लिए लाभदायक खाद्य पदार्थ

फेफड़ों के लिए लाभदायक हैं ये 5 खाद्य पदार्थ, डाइट में करें शामिल

लेखन अंजली 12:53 pm Sep 26, 202612:53 pm

क्या है खबर?

फेफड़े शरीर के सबसे जरूरी अंगों में से एक हैं, जो हवा को ऑक्सीजन में बदलकर पूरे शरीर में फैलाने का काम करते हैं। इसलिए फेफड़ों की देखभाल करना जरूरी है। इसके लिए आपको कुछ खाद्य पदार्थों को अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए क्योंकि इनमें मौजूद पोषक तत्व फेफड़ों को स्वस्थ रखने में मदद कर सकते हैं। आइए आज हम आपको उन 5 खाद्य पदार्थों के बारे में बताते हैं, जो फेफड़ों के लिए लाभदायक हैं।