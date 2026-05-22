जरूरत के कारण ईजाद हुई थीं खाने की ये 5 चीजें, आज हैं सभी की पसंदीदा

कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे होते हैं, जो सिर्फ जरूरत के कारण बनते हैं और बाद में लोकप्रिय हो जाते हैं। ये खाद्य पदार्थ न केवल स्वादिष्ट होते हैं, बल्कि इन्हें बनाने की कहानी भी बहुत दिलचस्प होती है। इस लेख में हम आपको ऐसे ही 5 बेहतरीन व्यंजनों के बारे में बताएंगे, जो जरूरत के कारण बने और आज दुनिया भर में बहुत पसंद किए जाते हैं। आइए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं।

#1 पिज्जा पिज्जा का इतिहास बहुत पुराना है। इसका जन्म इटली के नेपल्स शहर में हुआ था। 18वीं शताब्दी में पिज्जा पहली बार गरीब लोगों द्वारा बनाया गया था, क्योंकि वे रोटी से नया और स्वादिष्ट बनाना चाहते थे। धीरे-धीरे यह व्यंजन लोकप्रिय हो गया और आज यह दुनिया भर में खाया जाता है। पिज्जा को बनाने के लिए आटे, टमाटर सॉस, चीज और विभिन्न टॉपिंग्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब तो पिज्जा के कई प्रकार भी उपलब्ध हैं।

#2 रामेन आज के समय में बच्चा-बच्चा रामेन खाना पसंद करता है। हालांकि, एक समय पर इसे भी जरूरत के कारण बनाया गया था। जापान में 20वीं सदी के दौरान इसे कामकाजी लोगों के लिए एक सस्ते सूप वाले व्यंजन के रूप में तैयार किया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसकी लोकप्रियता और ज्यादा बढ़ने लगी, जब चावल और कुछ अन्य खाद्य पदार्थों की किल्लत हुई। अब यह व्यंजन जापान से लेकर हर देश में खाया जाता है।

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#3 खिचड़ी हम सभी के घरों में खिचड़ी बनती ही है, जो कई लोगों का पसंदीदा पकवान भी है। इसे तो अब भारत का राष्ट्रीय व्यंजन भी कहा जाता है। इसे भी एक समय पर केवल गरीब लोगों का भोजन माना जाता था। इसका कारण है इसमें इस्तेमाल होने वाली कम सामग्रियां और एक ही बर्तन में इसका बन जाना। यह साधारण व्यंजन पेट के लिए काफी फायदेमंद होता है और बीमार पड़ने पर इसे खाना मन को तृप्त कर देता है।

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#4 फोंड्यू फोंड्यू स्विट्जरलैंड का एक प्रसिद्ध और लोकप्रिय व्यंजन है। यह गाढ़ी पिघली हुई चीज का एक बड़ा कटोरा होता है, जिसमें लोग क्रैकर, ब्रेड या सब्जियां आदि डुबोकर खाते हैं। पुराने समय में जब स्विट्जरलैंड में भीषण ठंड के कारण खाने की किल्लत रहती थी तब ब्रेड और पुरानी चीज जैसी चीजों से इसे बनाया गया था। ये सामग्रियां ठंड से सख्त हो जाती थीं, जिन्हें खाने का यह एक अच्छा तरीका था।