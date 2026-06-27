त्वचा को नुकसान पहुंचा सकते हैं ये 5 खाद्य पदार्थ, इनसे बनाकर रखें दूरी

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दूध और दूध से बने उत्पाद

दूध और इससे बने उत्पाद जैसे दही आदि में कुछ तत्व होते हैं, जो हमारी त्वचा पर असर डाल सकते हैं। कई अध्ययनों से पता चला है कि इनका सेवन करने से कुछ लोगों को मुंहासे और दाने हो सकते हैं। इसलिए अगर आपको मुंहासे की समस्या हो रही हो तो इनसे दूरी बनाएं। इसके बजाय सोया दूध या बादाम दूध जैसे विकल्पों को अपनी डाइट में शामिल करें। ये विकल्प सेहत के लिए भी फायदेमंद होते हैं।