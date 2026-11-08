पाचन क्रिया को स्वस्थ रखने में सहायक हैं ये 5 फाइबर युक्त खाद्य पदार्थ

चिया के बीज को एक खास आहार माना जाता है क्योंकि यह फाइबर का एक बेहतरीन स्त्रोत है। ये बीज पाचन क्रिया को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं और कब्ज की समस्या को दूर रखते हैं।

चिया के बीज को पानी या दूध में मिलाकर खाया जा सकता है। इन्हें सलाद या पेय पदार्थों में भी डाला जा सकता है।

चिया के बीज का सेवन करने से आपको भरपूर ऊर्जा मिलती है और आपकी सेहत भी अच्छी रहती है।