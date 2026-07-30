फैशन से जुड़ी ये 5 गलतियां आपको उम्र से ज्यादा दिखाने का बन सकती हैं कारण
क्या है खबर?
कई लोग अपनी उम्र से कम दिखना चाहते हैं, लेकिन कई बार अनजाने में कुछ गलतियां कर बैठते हैं, जिससे वे ज्यादा उम्र के दिखने लगते हैं। इनमें से कुछ गलतियां कपड़े चुनने से लेकर उन्हें पहनने तक में होती हैं। आइए आज हम आपको फैशन से जुड़ी ऐसी 5 गलतियों के बारे में बताते हैं, जो आपके लुक को ज्यादा उम्र का दिखा सकती हैं और इन्हें कैसे सुधारना चाहिए।
#1
बहुत ज्यादा गहने पहनना
अगर आप बहुत ज्यादा गहने पहनती हैं तो इससे आपका लुक ज्यादा उम्र का लगने लगता है। इसलिए बेहतर होगा कि आप रोजाना सिर्फ एक या दो सेट गहनों का ही इस्तेमाल करें।
इसके अलावा अगर आप चाहें तो कभी-कभी थोड़ा अलग दिखने के लिए गहनों के साथ अन्य चीजें भी पहन सकती हैं, लेकिन ध्यान रखें कि गहनों की तरह ही अन्य चीजों का इस्तेमाल भी सीमित ही करें।
#2
बहुत ढीले कपड़े पहनना
अगर आप ढीले कपड़े पहनना पसंद करती हैं तो इससे आपका लुक ज्यादा उम्र का लग सकता है। इसलिए बेहतर होगा कि आप ढीले कपड़ों की बजाय ऐसे कपड़ों को चुनें, जो आपके शरीर के आकार के अनुसार फिट हों।
इन कपड़ों से आपका लुक निखर कर आएगा और आप ज्यादा आत्मविश्वास के साथ कहीं भी जा सकेंगी।
इसके अलावा यह भी सुनिश्चित करें कि कपड़े बहुत टाइट न हों क्योंकि इससे भी आपका लुक बिगड़ सकता है।
#3
बहुत ज्यादा मेकअप करना
अधिकतर महिलाएं ऐसा समझती हैं कि ज्यादा मेकअप करने से वे ज्यादा खूबसूरत दिखेंगी, जबकि ऐसा नहीं होता।
ज्यादा मेकअप न केवल आपकी त्वचा को नुकसान पहुंचा सकता है, बल्कि यह आपको ज्यादा उम्र का भी दिखा सकता है। बेहतर होगा कि आप रोजाना सिर्फ हल्का मेकअप ही करें।
इसके अलावा अगर आप ज्यादा मेकअप करने से बचना चाहती हैं तो ऐसे मेकअप प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें, जो प्राकृतिक हों और त्वचा को हवा लगने दें।
#4
गहरे रंगों के कपड़े पहनना
अगर आप हमेशा गहरे रंगों के कपड़े पहनती हैं तो इससे भी आपका लुक ज्यादा उम्र का लग सकता है।
इसलिए बेहतर होगा कि आप गहरे रंगों की बजाय हल्के रंगों के कपड़ों को चुनें क्योंकि हल्के रंगों के कपड़े न सिर्फ आपको ताजगी देते हैं, बल्कि उन्हें पहनकर आप ज्यादा युवा भी दिखेंगी।
इसके अलावा हल्के रंगों के कपड़े पहनकर आप ज्यादा स्टाइलिश भी दिख सकती हैं।
#5
बालों की स्टाइल पर ध्यान न देना
कई बार महिलाएं कपड़ों पर ज्यादा ध्यान देती हैं और बालों को नजरअंदाज कर देती हैं, जबकि बाल चेहरे की सुंदरता बढ़ाने में अहम भूमिका निभाते हैं।
ऐसे में हर दिन अपने बालों को अलग-अलग तरीके से बांधें या खुला रखें।
इसके अलावा बालों की लंबाई भी अहम होती है। लंबे बालों वाली महिलाएं उन्हें खुला रखें और छोटे बालों वाली महिलाएं उन्हें स्टाइलिश तरीके से बांधें।