फैशन से जुड़ी ये 5 गलतियां आपको उम्र से ज्यादा दिखाने का बन सकती हैं कारण

अगर आप ढीले कपड़े पहनना पसंद करती हैं तो इससे आपका लुक ज्यादा उम्र का लग सकता है। इसलिए बेहतर होगा कि आप ढीले कपड़ों की बजाय ऐसे कपड़ों को चुनें, जो आपके शरीर के आकार के अनुसार फिट हों।

इन कपड़ों से आपका लुक निखर कर आएगा और आप ज्यादा आत्मविश्वास के साथ कहीं भी जा सकेंगी।

इसके अलावा यह भी सुनिश्चित करें कि कपड़े बहुत टाइट न हों क्योंकि इससे भी आपका लुक बिगड़ सकता है।