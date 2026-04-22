दक्षिण भारत के ये 5 प्रसिद्ध मंदिर हैं आकर्षण का केंद्र, जानिए इनकी खासियत

दक्षिण भारत के मंदिर अपनी अनोखी बनावट और धार्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध हैं। यहां के कई मंदिर प्राचीन काल से ही श्रद्धालुओं को आकर्षित करते आ रहे हैं। इन मंदिरों में भगवान शिव, विष्णु और दुर्गा की मूर्तियां स्थापित हैं और यहां हर साल लाखों लोग दर्शन करने आते हैं। इन मंदिरों की विशेषता उनकी भव्यता और धार्मिक मान्यता में निहित है। आइए दक्षिण भारत के 5 प्रमुख मंदिरों के बारे में जानते हैं।

#1 तिरुपति बालाजी मंदिर (आंध्र प्रदेश) तिरुपति बालाजी मंदिर आंध्र प्रदेश में स्थित है और इसे श्री वेंकटेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। यह भगवान विष्णु के अवतार वेंकटेश्वर को समर्पित है। इस मंदिर की स्थापना 2,000 साल पहले हुई थी और यह दुनिया का सबसे धनी मंदिर माना जाता है। यहां हर साल करोड़ों रुपए की आय होती है। इस मंदिर में दर्शन करने के लिए हर दिन हजारों लोग आते हैं। यहां की पूजा विधि और दर्शन प्रक्रिया बहुत ही व्यवस्थित है।

#2 मीनाक्षी अम्मन मंदिर (तमिलनाडु) मीनाक्षी अम्मन मंदिर तमिलनाडु के मदुरै शहर में स्थित है। यह देवी मीनाक्षी और भगवान शिव के लिए समर्पित है। इस मंदिर की बनावट बहुत सुंदर है और इसमें 14 ऊंचे टॉवर शामिल हैं, जिनमें से सबसे ऊंचा 51 मीटर ऊंचा है। यहां हर साल हजारों लोग दर्शन करने आते हैं। इस मंदिर की विशेषता इसकी भव्यता और धार्मिक मान्यता में निहित है। यहां की पूजा विधि और दर्शन प्रक्रिया बहुत ही व्यवस्थित है।

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#3 कनक मंदिर (कर्नाटक) कनक मंदिर कर्नाटक राज्य के कुंभलंगी नामक स्थान पर स्थित है। यह भगवान शिव के एक रूप कनकनाथ को समर्पित है। इस मंदिर की विशेषता इसकी अनोखी मूर्तियां हैं, जो सोने, चांदी और अन्य कीमती पत्थरों से बनी हुई हैं। यहां हर साल हजारों श्रद्धालु आते हैं। इस मंदिर में दर्शन करने के लिए लोग दूर-दूर से आते हैं। यहां की पूजा विधि और दर्शन प्रक्रिया बहुत ही व्यवस्थित है।

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#4 श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर (केरलम) श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर केरलम राज्य की राजधानी तिरुवनंतपुरम में स्थित है। यह भगवान विष्णु के अवतार पद्मनाभ को समर्पित है। इस मंदिर की विशेषता इसकी भव्यता और समृद्धि में निहित है। यहां हर साल हजारों श्रद्धालु आते हैं। इस मंदिर में दर्शन करने के लिए लोग दूर-दूर से आते हैं। यहां की पूजा विधि और दर्शन प्रक्रिया बहुत ही व्यवस्थित है। इस मंदिर की बनावट बहुत सुंदर है और इसमें कई प्राचीन मूर्तियां शामिल हैं।