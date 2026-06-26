मानसून के दौरान मुंहासे होने का कारण बन सकते हैं ये 5 कारक
क्या है खबर?
मानसून के दौरान गर्मी और नमी का स्तर काफी बढ़ जाता है। इस वजह से पसीना त्वचा में मौजूद रोमछिद्रों को बंद कर सकता है और इससे मुंहासे हो सकते हैं। अगर आपको भी मानसून के दौरान मुंहासों की समस्या का सामना करना पड़ता है तो आइए आज हम आपको कुछ ऐसे कारकों के बारे में बताते हैं, जो मुंहासों को बढ़ा सकते हैं और उनसे बचने के तरीके भी बताते हैं।
#1
अधिक पसीना आना
मानसून के दौरान गर्मी और उमस के कारण पसीना अधिक आता है। पसीना त्वचा के रोमछिद्रों को बंद कर देता है और इससे मुंहासे होने लगते हैं। इसके अलावा पसीने में मौजूद कीटाणु भी मुंहासों की समस्या को बढ़ा सकते हैं। इससे राहत के लिए दिन में दो बार अपने चेहरे को साफ करें और पसीने से प्रभावित त्वचा को सुखाने के लिए मुलायम तौलिये का इस्तेमाल करें।
#2
गंदगी और प्रदूषण
मानसून के दौरान गंदगी और प्रदूषण का स्तर भी बढ़ जाता है, जो मुंहासों के लिए जिम्मेदार हो सकता है। दरअसल, गंदगी और प्रदूषण में मौजूद हानिकारक कीटाणु त्वचा पर जमकर रोमछिद्रों को बंद कर सकते हैं और मुंहासों का कारण बन सकते हैं। समस्या से बचने के लिए अपने चेहरे को गंदगी, धूल और प्रदूषण से बचाकर रखें। इसके लिए रोजाना दो बार अपने चेहरे को किसी अच्छे फेसवॉश से साफ करें।
#3
अधिक तैलीय खाने का सेवन
तैलीय खाने का सेवन भी मुंहासों की समस्या को बढ़ा सकता है। दरअसल, तैलीय खाने का सेवन करने से पाचन क्रिया प्रभावित होती है, जिससे शरीर के हानिकारक तत्व बाहर नहीं निकल पाते हैं। इस वजह से शरीर उन्हें त्वचा के जरिए बाहर निकालने की कोशिश करता है और मुंहासे हो जाते हैं। समस्या से बचने के लिए तैलीय खाने का सेवन कम करें और अपनी खाने में पोषक तत्वों से भरपूर चीजें शामिल करें।
#4
मौसम में बदलाव
मानसून के दौरान मौसम में भी बदलाव होता है, जो मुंहासों को बढ़ाने का कारण बन सकता है। इसके लिए जिम्मेदार कारक है कीटाणुओं का बढ़ता स्तर, जो त्वचा में नमी के स्तर को बिगाड़ सकता है। समस्या से बचने के लिए अपने चेहरे को रोजाना दो बार किसी अच्छे फेसवॉश से साफ करें और महीने में कम से कम एक बार त्वचा विशेषज्ञ से मिलकर अपनी त्वचा की सफाई करें।
#5
मेकअप का जमाव होना
अगर आप मानसून के दौरान मेकअप करना पसंद करते हैं तो यह भी मुंहासों का कारण बन सकता है। दरअसल, मेकअप त्वचा पर जमकर रोमछिद्रों को बंद कर सकता है और मुंहासों का कारण बन सकता है। समस्या से बचने के लिए मानसून के दौरान कम मेकअप करें और अगर त्वचा पर कोई मुंहासे निकल आएं तो मेकअप करना बंद कर दें। इसके अलावा मेकअप के बाद चेहरे को साफ करने के लिए हल्के क्लींजर का उपयोग करें।