मानसून के दौरान मुंहासे होने का कारण बन सकते हैं ये 5 कारक

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मेकअप का जमाव होना

अगर आप मानसून के दौरान मेकअप करना पसंद करते हैं तो यह भी मुंहासों का कारण बन सकता है। दरअसल, मेकअप त्वचा पर जमकर रोमछिद्रों को बंद कर सकता है और मुंहासों का कारण बन सकता है। समस्या से बचने के लिए मानसून के दौरान कम मेकअप करें और अगर त्वचा पर कोई मुंहासे निकल आएं तो मेकअप करना बंद कर दें। इसके अलावा मेकअप के बाद चेहरे को साफ करने के लिए हल्के क्लींजर का उपयोग करें।