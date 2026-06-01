मानसून के दौरान AC की ठंडक हो जाती है कम? ये सुझाव अपनाकर हल करें समस्या

मानसून के दौरान AC की ठंडक प्रभावित होती है। इसका मुख्य कारण है कि इस दौरान AC के कंप्रेसर और ठंडक वाले हिस्सों पर नमी और पानी गिरता है, जो इन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अलावा AC में मौजूद ठंडा करने वाला तरल भी मानसून के दौरान ठंडक पर असर डाल सकता है। आइए आज हम आपको 5 ऐसी बातें बताते हैं, जिनका ध्यान रखकर मानसून के दौरान AC की ठंडक को प्रभावित होने से बचाया जा सकता है।

#1 AC की क्षमता का पता लगाएं मानसून के दौरान AC की ठंडक प्रभावित होने का कारण यह भी हो सकता है कि आपने उसे सही जगह पर न लगवाया हो। AC की ठंडक देने की क्षमता कमरे के आकार के अनुसार होती है। अगर कमरा बहुत बड़ा होगा तो AC ज्यादा ठंडक नहीं दे पाएगा। अगर कमरा बहुत छोटा है और AC ज्यादा क्षमता वाला है तो भी आपको परेशानी हो सकती है। इसके अलावा AC को किस तरफ लगाया गया है, यह भी अहम है।

#2 AC को साफ रखें मानसून के दौरान AC की ठंडक प्रभावित होने का कारण इसके फिल्टर में गंदगी का जमाव भी हो सकता है। दरअसल, AC के फिल्टर में गंदगी का जमाव होने से इसकी ठंडक क्षमता पर असर पड़ता है। इसलिए, हर महीने या 6 हफ्ते के बाद इसके फिल्टर को साफ करते रहें। अगर फिर भी AC की ठंडक में कमी आए तो इसकी देखभाल करवाएं। इससे इसकी ठंडक क्षमता में सुधार हो सकता है।

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#3 ठंडा करने वाले तरल की मात्रा जांचें ठंडा करने वाले तरल की मात्रा AC की ठंडक को प्रभावित करने वाला एक जरूरी कारण है। तरल की कमी या अधिकता से AC की ठंडक पर असर पड़ सकता है। इसलिए, समय-समय पर इसकी मात्रा की जांच करवाते रहें। अगर इसमें कमी या अधिकता हो तो इसे ठीक करवाएं। इसके लिए किसी विशेषज्ञ की मदद लें। इस तरह आप अपने AC की ठंडक को प्रभावित होने से बचा सकते हैं और इसे सही तरीके से चला सकते हैं।

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#4 AC की जगह सही करें मानसून के दौरान AC की ठंडक प्रभावित होने का कारण इसकी जगह भी हो सकती है। इसलिए, इसे सही जगह पर लगाएं। AC को ऐसी जगह पर लगाएं, जहां नमी न हो। इसके अलावा ठंडक की जगह पर किसी भी तरह का पर्दा या अन्य सामान न रखें। इससे ठंडक पर असर पड़ सकता है। इसके साथ ही AC की जगह ऐसी होनी चाहिए, जिससे यह आसानी से हवा फैला सके।