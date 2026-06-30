चेहरे की चमक बढ़ा सकते हैं कमल के फूल के ये 5 फेस पैक
क्या है खबर?
कमल का फूल हमारे देश का राष्ट्रीय फूल है और यह धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण है। इसके अलावा यह त्वचा के लिए भी बहुत फायदेमंद हो सकता है। कमल के फूल की पंखुड़ियों में मौजूद गुण और विटामिन्स त्वचा को निखारने में मदद करते हैं। आइए जानते हैं कमल के फूल से बनने वाले फेस पैक के बारे में, जो आपकी त्वचा को ताजगी और चमक दे सकते हैं।
#1
कमल के फूल और दूध का फेस पैक
सामग्री: 5-6 कमल के फूल की पंखुड़ियां, 2 चम्मच दूध। फेस पैक बनाने और लगाने का तरीका: सबसे पहले कमल के फूल की पंखुड़ियों को पीस लें। अब इस पेस्ट को एक कटोरी में दूध के साथ मिलाएं। अब इस मिश्रण को अपने चेहरे और गर्दन पर लगाएं। 15-20 मिनट बाद चेहरे को साफ पानी से धो लें। फायदा: यह फेस पैक आपकी त्वचा को नमी देने के साथ-साथ उसे मुलायम बना सकता है।
#2
कमल के फूल और शहद का फेस पैक
सामग्री: 5-6 कमल के फूल की पंखुड़ियां, 1 चम्मच शहद। फेस पैक बनाने और लगाने का तरीका: सबसे पहले कमल के फूल की पंखुड़ियों को पीस लें। अब इस पेस्ट को एक कटोरी में शहद के साथ मिलाएं। अब इस मिश्रण को अपने चेहरे पर लगाएं और 10-15 मिनट तक सूखने दें। इसके बाद चेहरे को ठंडे पानी से धो लें। फायदा: यह फेस पैक आपकी त्वचा को नमी देने के साथ उसे चमकदार बना सकता है।
#3
कमल के फूल और एलोवेरा जेल का फेस पैक
सामग्री: 5-6 कमल के फूल की पंखुड़ियां, 2 चम्मच एलोवेरा जेल। फेस पैक बनाने और लगाने का तरीका: सबसे पहले कमल के फूल की पंखुड़ियों को पीस लें। अब इस पेस्ट को एलोवेरा जेल के साथ मिलाएं। इस मिश्रण को अपने चेहरे और गर्दन पर लगाएं और 15-20 मिनट तक सूखने दें। इसके बाद चेहरे को साफ पानी से धो लें। फायदा: यह फेस पैक त्वचा को ठंडक देने के साथ उसे मुलायम बना सकता है।
#4
कमल के फूल और नींबू के रस का फेस पैक
सामग्री: 5-6 कमल के फूल की पंखुड़ियां, 1 चम्मच नींबू का रस। फेस पैक बनाने और लगाने का तरीका: सबसे पहले कमल के फूल की पंखुड़ियों को पीस लें। अब इस पेस्ट को नींबू के रस के साथ मिलाएं। इस मिश्रण को अपने चेहरे पर लगाएं और 10 मिनट तक सूखने दें। इसके बाद चेहरे को साफ पानी से धो लें। फायदा: यह फेस पैक आपकी त्वचा को निखारने के साथ उसे ताजगी दे सकता है।
#5
कमल के फूल और बेसन का फेस पैक
सामग्री: 5-6 कमल के फूल की पंखुड़ियां, 2 चम्मच बेसन। फेस पैक बनाने और लगाने का तरीका: सबसे पहले कमल के फूल की पंखुड़ियों को पीस लें। अब इस पेस्ट को बेसन के साथ मिलाएं। इस मिश्रण को अपने चेहरे पर लगाएं और जब यह सूख जाए तो चेहरे को ठंडे पानी से धो लें। फायदा: यह फेस पैक त्वचा की गंदगी को साफ करने के साथ उसे मुलायम बना सकता है।