चेहरे की चमक बढ़ा सकते हैं कमल के फूल के ये 5 फेस पैक

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कमल के फूल और शहद का फेस पैक

सामग्री: 5-6 कमल के फूल की पंखुड़ियां, 1 चम्मच शहद। फेस पैक बनाने और लगाने का तरीका: सबसे पहले कमल के फूल की पंखुड़ियों को पीस लें। अब इस पेस्ट को एक कटोरी में शहद के साथ मिलाएं। अब इस मिश्रण को अपने चेहरे पर लगाएं और 10-15 मिनट तक सूखने दें। इसके बाद चेहरे को ठंडे पानी से धो लें। फायदा: यह फेस पैक आपकी त्वचा को नमी देने के साथ उसे चमकदार बना सकता है।