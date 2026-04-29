घर पर आसानी से किए जा सकते हैं ये 5 एक्सरसाइज, नहीं चाहिए कोई उपकरण

अगर आप फिटनेस के प्रति रुचि रखते हैं, लेकिन जिम जाने का समय नहीं निकाल पाते या किसी कारण नहीं जा सकते तो घर पर ही कुछ सरल और प्रभावी व्यायाम कर सकते हैं। इनसे न केवल आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, बल्कि मानसिक रूप से भी आप तरोताजा महसूस करेंगे। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी आसान व्यायाम के बारे में बताते हैं, जिन्हें आप बिना किसी उपकरण के घर पर आसानी से कर सकते हैं।

#1 पुश-अप्स पुश-अप्स एक पारंपरिक व्यायाम है, जो आपकी छाती, कंधे और बाहों को मजबूत करती है। इसे करने के लिए सबसे पहले जमीन पर सीधे खड़े हो जाएं, फिर दोनों हाथों को सामने की ओर फैला लें। अब सांस लेते हुए धीरे-धीरे नीचे आएं, फिर सांस छोड़ते हुए फिर से ऊपर आ जाएं। अगर यह आपके लिए मुश्किल है, तो घुटनों के बल पुश-अप्स करें। इससे आपको संतुलन बनाने में मदद मिलेगी और आप आसानी से व्यायाम कर पाएंगे।

#2 स्क्वाट्स स्क्वाट्स आपके पैरों और कूल्हों की मांसपेशियों को मजबूत बनाने में मदद कर सकते हैं। इसे करने के लिए सबसे पहले सीधे खड़े हो जाएं, फिर घुटनों को मोड़ते हुए ऐसे बैठें, जैसे कि किसी कुर्सी पर बैठ रहे हों। ध्यान रखें कि इस दौरान आपकी पीठ सीधी हो और घुटने पैरों की उंगलियों से आगे न निकलें। इसके बाद धीरे-धीरे खड़े हो जाएं। इस व्यायाम को 10 बार दोहराएं।

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#3 प्लैंक प्लैंक एक बहुत ही असरदार व्यायाम है, जो आपके पूरे शरीर को मजबूत बनाता है। इसे करने के लिए अपने दोनों हाथों को जमीन पर रखें और शरीर को सीधा रखें जैसे कि आप किसी को सलामी दे रहे हों। इस स्थिति में जितनी देर हो सके उतना समय बिताएं। यह आपकी पेट की मांसपेशियों को मजबूत करता है और शरीर के संतुलन को बेहतर बनाता है। इसे रोजाना 2-3 बार दोहराएं।

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#4 लंजेस लंजेस आपके पैरों और कूल्हों की मांसपेशियों को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। इसे करने के लिए एक पैर को आगे बढ़ाएं और दूसरे पैर को पीछे खींचें, फिर आगे वाले पैर के घुटने को मोड़ें ताकि यह 90 डिग्री का कोण बनाए। पीछे वाला पैर सीधे रहे। कुछ सेकंड इसी स्थिति में रहें, फिर बदल-बदलकर इसे दोनों पैर से करें। इससे आपके पैर और कूल्हे मजबूत होंगे और संतुलन बेहतर होगा।