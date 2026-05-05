बिस्तर पर बैठकर की जा सकती हैं ये 5 एक्सरसाइज, आपको बनाए रखेंगी फिट

अगर आप दिनभर काम करने के बाद बिस्तर पर आराम करना पसंद करते हैं तो आप बिस्तर पर बैठकर भी कुछ एक्सरसाइज कर सकते हैं। इससे न केवल आपको आराम मिलेगा, बल्कि आपका शरीर भी चुस्त-दुरुस्त रहेगा। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसी सरल और प्रभावी एक्सरसाइज के बारे में बताएंगे, जो आप बिस्तर पर बैठकर कर सकते हैं। इनसे आपका शरीर तंदुरुस्त रहेगा और आप ऊर्जा से भरपूर महसूस करेंगे।

#1 बिस्तर पर पैरों को ऊपर-नीचे करना यह एक्सरसाइज आपके पैरों की मांसपेशियों को मजबूत करने में मदद करती है। इसके लिए आप बिस्तर पर पीठ के बल लेट जाएं और दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ते हुए ऊपर उठाएं। अब धीरे-धीरे नीचे ले आएं। इस प्रक्रिया को 10-15 बार दोहराएं। यह एक्सरसाइज आपके पैरों में रक्त का बहाव भी सुधारती है और उन्हें लचीला बनाती है। इसे रोजाना करने से आपके पैर मजबूत और स्वस्थ बने रहते हैं।

#2 बिस्तर पर साइकिल एक्सरसाइज करना साइकिल चलाना दिल के लिए एक बेहतरीन लाभकारी एक्सरसाइज है, जिसे आप बिस्तर पर भी कर सकते हैं। इसके लिए पीठ के बल लेटकर पैरों को हवा में उठाएं और घुटनों से मोड़ते हुए साइकिल चलाने की मुद्रा बनाएं। इस मुद्रा में दोनों पैरों को घुमाते रहें, जैसे आप साइकिल चला रहे हों। इसे 5-10 मिनट तक लगातार करें। यह एक्सरसाइज आपके पैरों को मजबूत बनाने के साथ-साथ आपके दिल की सेहत भी सुधार सकती है।

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#3 हाथों को ऊपर-नीचे करना यह एक्सरसाइज आपके कंधों और बाजुओं के लिए फायदेमंद है। इसके लिए बिस्तर पर बैठकर अपने दोनों हाथों को कंधे की ऊंचाई तक उठाएं और फिर नीचे ले आएं। इसे 10-15 बार दोहराएं। यह एक्सरसाइज आपके हाथों की ताकत बढ़ाती है और उन्हें लचीला भी बनाती है। इसे नियमित रूप से करने पर आपके कंधे और बाजू मजबूत होते हैं और आप अधिक सक्रिय महसूस करते हैं।

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#4 गर्दन को घुमाना गर्दन को घुमाना एक सरल, लेकिन प्रभावी एक्सरसाइज है, जो आपकी गर्दन का लचीलापन बढ़ाती है। इसके लिए बिस्तर पर बैठकर अपनी गर्दन को धीरे-धीरे दाएं से बाएं और ऊपर से नीचे घुमाएं। इसे 10 बार दोहराएं। यह एक्सरसाइज आपकी गर्दन की मांसपेशियों को आराम देती है और उन्हें मजबूत बनाती है। इसे नियमित रूप से करने पर आपकी गर्दन अधिक लचीली और स्वस्थ बनी रहती है और दर्द से भी राहत मिल सकती है।