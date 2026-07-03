रोजाना सिरदर्द का कारण बन सकती हैं ये 5 आदतें, इन्हें बदलने की करें कोशिश
क्या है खबर?
अगर आप रोजाना सिरदर्द से जूझ रहे हैं तो यह आपके जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकता है। इसके लिए कई बार मौसम में बदलाव या किसी बीमारी को जिम्मेदार ठहराया जाता है। हालांकि, इसके लिए कई बार कुछ गलत आदतें भी जिम्मेदार होती हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी आदतों के बारे में बताते हैं, जो रोजाना सिरदर्द का कारण बन सकती हैं और इन्हें सुधारकर आप काफी हद तक राहत पा सकते हैं।
#1
ज्यादा चाय या कॉफी का सेवन
चाय और कॉफी का अधिक सेवन सिरदर्द का कारण बन सकता है। इसमें मौजूद कैफीन एक उत्तेजक है, जो अधिक मात्रा में लेने पर नींद में खलल डाल सकता है और आपके सिरदर्द का कारण बन सकता है। इसलिए, अपने कैफीन की मात्रा को संतुलित रखें और दिन में 2 कप चाय या कॉफी से ज्यादा न पिएं। इसके अतिरिक्त कैफीन से भरपूर पेय पदार्थों का सेवन भी न करें। इससे आपको सिरदर्द से राहत मिल सकती है।
#2
शरीर में पानी की कमी
शरीर के लिए पानी पीना बहुत जरूरी है। शरीर में पानी की कमी होने से सिरदर्द हो सकता है। इसलिए, रोजाना कम से कम 8 से 10 गिलास पानी पीने की कोशिश करें। इसके अलावा तरबूज, खीरा और नारियल पानी जैसे पानी से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन भी करें। इससे शरीर को भरपूर पानी मिलता रहेगा और सिरदर्द की संभावना कम हो जाएगी। इससे आपको काफी तरोताजा महसूस होगा।
#3
पर्याप्त नींद न लेना
नींद की कमी भी सिरदर्द का कारण बन सकती है और इस समस्या को बढ़ा सकती है। अगर आप रात में पर्याप्त नींद नहीं लेते हैं तो इसका असर आपके सिर पर पड़ सकता है। इसलिए, रोजाना 7-8 घंटे की नींद जरूर लें। इसके साथ ही दिन में थोड़ी देर के लिए आराम करें, ताकि आपका सिर तरोताजा महसूस कर सके। इससे आपका सिरदर्द कम हो सकता है और आप दिनभर ऊर्जावान महसूस करेंगे।
#4
फोन का ज्यादा इस्तेमाल
अगर आप दिनभर फोन का इस्तेमाल करते हैं तो यह भी आपके सिरदर्द का कारण हो सकता है। फोन पर ज्यादा देर तक बात करने से आपके सिर पर दबाव पड़ सकता है, जिससे सिरदर्द हो सकता है। इसलिए, कोशिश करें कि फोन पर ज्यादा देर तक बात न करें। इसके बजाय वीडियो कॉल का विकल्प चुनें या फिर संदेश भेजने का सहारा लें। इसके अलावा देर तक फोन का इस्तेमाल करने से भी बचें।
#5
मानसिक तनाव लेना
तनाव लेना आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है और इससे सिरदर्द जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। इसलिए, जितना हो सके तनावमुक्त रहने की कोशिश करें। इसके लिए आप योग, ध्यान या फिर सैर जैसी गतिविधियों को अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं। इनसे आपका मन शांत रहेगा और सिरदर्द की संभावना कम होगी। इसके साथ ही सकारात्मक सोच रखें और खुद को व्यस्त रखें, जिससे नकारात्मक विचारों से दूर रह सकें।