तनाव से राहत दिलाने में मदद कर सकते हैं ये 5 एसेंशियल ऑयल्स, जानिए इस्तेमाल
क्या है खबर?
तनाव आजकल की जीवनशैली की एक आम समस्या बन गया है। काम का दबाव, पारिवारिक जिम्मेदारियां और अन्य कई कारणों से हम सभी कभी न कभी तनाव का सामना करते हैं। इस तनाव से राहत पाने के लिए कई तरीके अपनाए जा सकते हैं और एसेंशियल ऑयल्स उनमें से एक है। एसेंशियल ऑयल्स प्राकृतिक तेल होते हैं, जिनमें औषधीय गुण होते हैं। आइए जानते हैं कि किन-किन एसेंशियल ऑयल्स का इस्तेमाल तनाव से राहत दिला सकता है।
#1
लैवेंडर एसेंशियल ऑयल
लैवेंडर एसेंशियल ऑयल अपने शांत करने वाले प्रभाव के लिए जाना जाता है। यह न केवल आपको बेहतर नींद दिला सकता है, बल्कि मानसिक शांति भी प्रदान कर सकता है।
जब आप तनाव में होते हैं तो लैवेंडर ऑयल की कुछ बूंदें गर्म पानी में मिलाकर स्नान करें या फिर डिफ्यूजर में डालें। इससे आपका मन शांत रहेगा और आप तरोताजा महसूस करेंगे।
इसके अलावा आप इसे अपने तकिए पर भी लगा सकते हैं।
#2
चंदन एसेंशियल ऑयल
चंदन एसेंशियल ऑयल की खुशबू बहुत ही मनमोहक होती है। इसका इस्तेमाल करने से मन की बेचैनी कम होती है और ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है।
अगर आप रोजाना सोने से पहले चंदन ऑयल की कुछ बूंदें हथेली पर लेकर सूंघते हैं तो आपकी नींद गहरी होती है और सुबह ताजगी महसूस होती है।
इसके अलावा चंदन ऑयल का उपयोग पूजा-पाठ में भी किया जाता है, जिससे मन में शांति और स्थिरता आती है।
#3
पुदीना एसेंशियल ऑयल
पुदीने का एसेंशियल ऑयल ताजगी प्रदान करने वाला होता है और थकान मिटाने में मदद करता है।
अगर आप दिनभर काम करके थक जाते हैं तो रात को सोने से पहले पुदीने ऑयल की कुछ बूंदें पैर की उंगलियों पर मलें या फिर गुनगुने पानी से नहाने से भी राहत मिलती है।
इसके अलावा पुदीने ऑयल की खुशबू से सिरदर्द में भी राहत मिलती है और मन शांत होता है।
#4
रोजमेरी एसेंशियल ऑयल
रोजमेरी एसेंशियल ऑयल याददाश्त बढ़ाने और मानसिक स्पष्टता देने में मदद करता है।
इसके अलावा यह थकान दूर करता है और ऊर्जा प्रदान करता है। अगर आप पढ़ाई या कोई ऐसा काम कर रहे हों, जिसमें ध्यान केंद्रित करना हो तो रोजमेरी ऑयल की कुछ बूंदें डिफ्यूजर में डालें या फिर हथेली पर लगाकर सूंघें। इससे आपका मन शांत रहेगा और आप तरोताजा महसूस करेंगे।
इसके अलावा यह मानसिक थकान को भी कम करता है।
#5
कैमोमाइल एसेंशियल ऑयल
कैमोमाइल एसेंशियल ऑयल बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि यह उन्हें जल्दी सुलाता है। बड़े भी इसका उपयोग कर सकते हैं क्योंकि यह तनाव कम करता है और नींद अच्छी आती है।
इसके अलावा आप चाहें तो इन्हें अपने घर की सजावट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि इनकी खुशबू मन को शांति देती है।
इस प्रकार इन 5 एसेंशियल ऑयल्स का उपयोग करके आप अपने जीवन से तनाव दूर कर सकते हैं।