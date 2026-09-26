तनाव से राहत दिलाने में सहायक एसेंशियल ऑयल्स

तनाव से राहत दिलाने में मदद कर सकते हैं ये 5 एसेंशियल ऑयल्स, जानिए इस्तेमाल

लेखन अंजली 04:56 pm Sep 26, 202604:56 pm

क्या है खबर?

तनाव आजकल की जीवनशैली की एक आम समस्या बन गया है। काम का दबाव, पारिवारिक जिम्मेदारियां और अन्य कई कारणों से हम सभी कभी न कभी तनाव का सामना करते हैं। इस तनाव से राहत पाने के लिए कई तरीके अपनाए जा सकते हैं और एसेंशियल ऑयल्स उनमें से एक है। एसेंशियल ऑयल्स प्राकृतिक तेल होते हैं, जिनमें औषधीय गुण होते हैं। आइए जानते हैं कि किन-किन एसेंशियल ऑयल्स का इस्तेमाल तनाव से राहत दिला सकता है।