मच्छरों को दूर रखने में मदद कर सकते हैं ये 5 एसेंशियल ऑयल्स, ऐसे करें इस्तेमाल

पुदीने का तेल अपने ठंडक भरे असर और खुशबू के लिए जाना जाता है, लेकिन यह मच्छरों को भी दूर भगा सकता है।

पुदीने के तेल में एक खास तत्व होता है, जो मच्छरों को नापसंद करता है। इसे आप पानी में मिलाकर या सीधे त्वचा पर लगा सकते हैं।

इसके अलावा आप इसे वातावरण में फैलाकर कमरे में फैला सकते हैं। पुदीने का तेल न केवल त्वचा को ताजगी भरी महसूस कराता है बल्कि मच्छरों से भी बचाता है।