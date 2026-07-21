मेनोपॉज के दौरान हो सकते हैं ये 5 भावनात्मक बदलाव
क्या है खबर?
मेनोपॉज एक ऐसा समय है, जो हर महिला के जीवन में आता है। इस दौरान महिलाओं को कई शारीरिक और मानसिक बदलावों का सामना करना पड़ता है। शारीरिक बदलावों के साथ-साथ इस समय महिलाओं को भावनात्मक उतार-चढ़ाव भी झेलने पड़ते हैं। इस लेख में हम उन 5 प्रमुख भावनात्मक बदलावों के बारे में चर्चा करेंगे, जो मेनोपॉज के दौरान होते हैं और इनसे कैसे निपटा जा सकता है।
#1
मूड में बदलाव
मेनोपॉज के दौरान सबसे आम समस्या है मूड में बदलाव का होना। हार्मोनल असंतुलन के कारण महिलाओं को अचानक गुस्सा, उदासी या चिड़चिड़ापन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
यह बदलाव खासकर सुबह और शाम के समय अधिक महसूस होते हैं। इससे निपटने के लिए योग, ध्यान या गहरी सांस लेने की तकनीकों का अभ्यास करें।
इसके अलावा अपने दिनचर्या में थोड़ा समय खुद के लिए निकालें और अपने पसंदीदा कामों में व्यस्त रहें।
#2
चिंता का बढ़ना
मेनोपॉज के दौरान महिलाओं में चिंता की भावना भी बढ़ जाती है। इस समय पर उन्हें छोटी-छोटी बातों पर भी ज्यादा चिंता होने लगती है और उनका मन कहीं भी नहीं लगता। इससे बचने के लिए खुद को व्यस्त रखें और सकारात्मक सोच अपनाएं।
अपने दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताएं और अपनी पसंदीदा गतिविधियों में हिस्सा लें।
इसके अलावा ध्यान और योग का अभ्यास भी करें, जिससे मन शांत रहेगा और चिंता कम होगी।
#3
नींद की कमी
मेनोपॉज के दौरान नींद की समस्याएं भी आम होती जा रही हैं। हार्मोनल असंतुलन के कारण महिलाओं को नींद न आने की समस्या हो सकती है।
इसके अलावा रात को बार-बार जागना भी एक बड़ी समस्या बन जाती है। इससे निपटने के लिए सोने से पहले गर्म दूध पिएं या फिर हल्दी वाला दूध लें।
साथ ही सोने से पहले मोबाइल या कंप्यूटर का इस्तेमाल न करें और नियमित रूप से ध्यान करें।
#4
उदासी का होना
उदासी भी मेनोपॉज का एक अहम हिस्सा होती जा रही है। कई महिलाएं इस दौरान खुद को बहुत उदास महसूस करती हैं, जिससे उनकी दैनिक गतिविधियां प्रभावित होती जाती हैं।
इससे बचने के लिए खुद को सकारात्मक चीजों में व्यस्त रखें और अपने दोस्तों या परिवार वालों के साथ समय बिताएं।
इसके अलावा अपनी पसंदीदा किताब पढ़ें या फिर कोई शौक अपना लें, जिससे आपका मन लगा रहे और आप खुश महसूस करें।
#5
आत्मविश्वास में कमी आना
आत्मविश्वास में कमी आना भी मेनोपॉज के दौरान एक सामान्य समस्या बन जाती है। शरीर में हो रहे बदलावों के कारण महिलाएं खुद को कमतर महसूस करने लगती हैं और उनका आत्मविश्वास घटता जाता है।
इससे निपटने के लिए रोजाना सुबह उठकर खुद को सकारात्मक बातें कहें और अपनी उपलब्धियों पर गर्व महसूस करें।
इसके अलावा नियमित रूप से किसी न किसी शारीरिक गतिविधि का अभ्यास करें, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप खुद को बेहतर महसूस करेंगी।