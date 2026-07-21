मेनोपॉज के दौरान हो सकते हैं ये 5 भावनात्मक बदलाव

मेनोपॉज के दौरान महिलाओं में चिंता की भावना भी बढ़ जाती है। इस समय पर उन्हें छोटी-छोटी बातों पर भी ज्यादा चिंता होने लगती है और उनका मन कहीं भी नहीं लगता। इससे बचने के लिए खुद को व्यस्त रखें और सकारात्मक सोच अपनाएं।

अपने दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताएं और अपनी पसंदीदा गतिविधियों में हिस्सा लें।

इसके अलावा ध्यान और योग का अभ्यास भी करें, जिससे मन शांत रहेगा और चिंता कम होगी।