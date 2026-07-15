मानसून के दौरान घर पर की जा सकती हैं ये 5 आसान एक्सरसाइज, रहेंगे फिट
क्या है खबर?
मानसून के दौरान कई लोग बारिश के कारण बाहर एक्सरसाइज करने से बचते हैं। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपनी सेहत को नजरअंदाज करें। आप घर पर कुछ सरल और प्रभावी एक्सरसाइज करके भी स्वस्थ रह सकते हैं। इससे न केवल आपका शरीर सक्रिय रहेगा, बल्कि आप मानसिक रूप से भी तरोताजा महसूस करेंगे। आइए आज हम आपको 5 ऐसी एक्सरसाइज के बारे में बताते हैं, जो मानसून में घर पर की जा सकती हैं।
#1
स्क्वाट
स्क्वाट एक बेहतरीन एक्सरसाइज है, जो आपके पैरों और कूल्हों को मजबूत बनाती है।
इसे करने के लिए सबसे पहले सीधे खड़े हो जाएं, फिर अपने घुटनों को मोड़ते हुए ऐसे बैठें, जैसे कि आप कोई कुर्सी पर बैठने वाले हों। इस स्थिति में आपके कूल्हे नीचे की ओर आएंगे और घुटने ऊपर की ओर उठेंगे। इसके बाद धीरे-धीरे खड़े हो जाएं। इस प्रक्रिया को 10 बार दोहराएं।
#2
पुश-अप्स
पुश-अप्स आपके पूरे शरीर के लिए फायदेमंद होते हैं।
इसके लिए सबसे पहले जमीन पर पेट के बल लेट जाएं, फिर अपने हाथों और पैरों के पंजों पर शरीर का भार डालते हुए शरीर को ऊपर-नीचे करें। इस दौरान आपके शरीर का निचला हिस्सा कूल्हे से लेकर पैरों तक एक सीध में रहना चाहिए। शुरुआती लोग घुटनों के बल पुश-अप्स कर सकते हैं। दिन में 2 बार 10-10 पुश-अप्स करें।
#3
प्लैंक
प्लैंक एक बहुत ही सरल लेकिन प्रभावी एक्सरसाइज है, जो आपके पेट की मांसपेशियों को मजबूत बनाती है।
इसके लिए सबसे पहले जमीन पर पेट के बल लेट जाएं, फिर अपने दोनों हाथों और पैरों के पंजों पर शरीर का भार डालते हुए शरीर को सीधा रखें। इस स्थिति में जितनी देर हो सके उतनी देर रहें। शुरुआत में 20-30 सेकंड तक यह प्रक्रिया दोहराएं, फिर धीरे-धीरे समय बढ़ाएं।
#4
लंज
लंज एक ऐसी एक्सरसाइज है, जिससे आपकी टांगों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं और संतुलन भी बेहतर होता है।
इसके लिए सबसे पहले सीधे खड़े होकर अपने दाएं पैर को आगे की ओर बढ़ाएं और उसे घुटने से मोड़ते हुए तलवा जमीन से लगाएं। अब अपने बाएं पैर को पीछे की ओर सीधा करें। कुछ सेकेंड इसी स्थिति में रहने के बाद पहले वाली स्थिति में आ जाएं। इसे दोनों पैर से 10 बार दोहराएं।
#5
जंपिंग जैक
जंपिंग जैक एक ऐसी एक्सरसाइज है, जिससे आपका दिल स्वस्थ रहता है और फेफड़ों को भी भरपूर ऑक्सीजन मिलती है।
इसके लिए सबसे पहले सीधे खड़े होकर अपने दोनों हाथों को सिर के ऊपर ले जाएं। अब कूदते हुए अपने दोनों पैरों को फैला लें और साथ ही हाथों को नीचे लाकर अपने सीने से जोड़ लें। इसके बाद फिर से पहले वाली स्थिति में आ जाएं। इस प्रक्रिया को लगातार 2 मिनट तक दोहराएं।