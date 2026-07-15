मानसून में करें ये एक्सरसाइज

मानसून के दौरान घर पर की जा सकती हैं ये 5 आसान एक्सरसाइज, रहेंगे फिट

लेखन अंजली 03:14 pm Jul 15, 202603:14 pm

क्या है खबर?

मानसून के दौरान कई लोग बारिश के कारण बाहर एक्सरसाइज करने से बचते हैं। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपनी सेहत को नजरअंदाज करें। आप घर पर कुछ सरल और प्रभावी एक्सरसाइज करके भी स्वस्थ रह सकते हैं। इससे न केवल आपका शरीर सक्रिय रहेगा, बल्कि आप मानसिक रूप से भी तरोताजा महसूस करेंगे। आइए आज हम आपको 5 ऐसी एक्सरसाइज के बारे में बताते हैं, जो मानसून में घर पर की जा सकती हैं।