सूजन की समस्या से राहत दिलाने में सहायक हैं ये 5 पेय, बनाएं डाइट का हिस्सा

सूजन के कारण शरीर के अंगों में जलन और दर्द हो सकता है। ऐसे में सूजन को कम करने के लिए सूजनरोधी पेय का सेवन करना फायदेमंद हो सकता है। ये पेय गर्मी के मौसम में न केवल आपके शरीर को हाइड्रेटेड रख सकते हैं, बल्कि आपको कई स्वास्थ्य लाभ भी प्रदान कर सकते हैं। आइए ऐसे 5 पौष्टिक पेय की रेसिपी जान लेते हैं, जो शरीर की सूजन को कम करने में सक्षम होते हैं।

#1 कच्चे आम का पन्ना कच्चे आम का पन्ना बनाने के लिए कच्चे आम को धोकर छील लें और टुकड़ों में काटकर पानी में उबालें। जब आम नरम हो जाएं तो इन्हें ठंडा करके मिक्सी में पीसें। इसमें पुदीने की पत्तियां, काला नमक, भुना जीरा पाउडर, काली मिर्च का पाउडर और थोड़ी चीनी डालकर दोबारा मिक्सी चलाएं। अब इस मिश्रण को पानी में मिलाकर ठंडा करके पीएं। यह पेय गर्मियों में ठंडक और सूजन से राहत दिला सकता है।

#2 गिलोय का काढ़ा गिलोय का काढ़ा बनाने के लिए गिलोय की डंडी को धोकर छोटे टुकड़ों में काट लें। इसे पानी में डालकर अच्छी तरह से उबल जाने दें। फिर पानी को छानकर गिलोय के अर्क को एक गिलास में डालें और इसमें थोड़ी शहद मिलाकर पीएं। इसका सेवन सुबह खाली पेट और रात को सोने से पहले करें। यह पेय शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने में मदद कर सकता है।

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#3 नींबू पानी नींबू पानी बनाने के लिए एक गिलास पानी में आधा नींबू निचोड़ें। इसमें स्वादानुसार शहद और एक चुटकी काला नमक मिलाएं। अब इस पेय को अच्छे से मिलाकर पीएं। आप चाहें तो इसमें थोड़ा-सा अदरक का रस भी मिला सकते हैं। यह पेय विटामिन-C से भरपूर होता है, जो सूजन को कम करने में मदद करता है। आप इसमें अन्य जड़ी-बूटियां भी शामिल कर सकते हैं, जिससे इसका पोषण और स्वाद बढ़ जाएगा।

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#4 हल्दी वाला दूध हल्दी वाला दूध बनाने के लिए एक पैन में दूध को गर्म करें। इसमें एक चम्मच हल्दी पाउडर और स्वादानुसार शहद मिलाएं। दूध को एक गिलास में डालकर गर्मा-गर्म पीएं। आप चाहें तो इसमें थोड़ा दालचीनी पाउडर भी मिला सकते हैं। यह पेय सूजन को कम करने के साथ ही त्वचा की समस्याओं से राहत दिलाने में भी सहायक हो सकता है। इसका सेवन दर्द से राहत दिलाने में भी मदद करता है।