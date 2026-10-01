सर्दियों में गर्माहट के साथ हाइड्रेट रखने में मदद कर सकते हैं ये 5 पेय
क्या है खबर?
सर्दियों में ठंड की वजह से लोग अक्सर गर्म पेय का सेवन करते हैं, लेकिन इस मौसम में शरीर को पानी की कमी से बचाना भी जरूरी है। इसके लिए गर्माहट देने वाले पेय का सेवन करना फायदेमंद हो सकता है। आइए आज हम आपको 5 ऐसे पेय की रेसिपी बताते हैं, जो न केवल स्वादिष्ट हैं, बल्कि सर्दियों में आपको गर्माहट देने और हाइड्रेट रखने में भी मदद कर सकते हैं। इन पेय को बनाना भी आसान है।
#1
मसाला चाय
सबसे पहले एक पैन में पानी डालकर उबालें, फिर इसमें चायपत्ती डालें।
अब इसमें अदरक, दालचीनी, इलायची और लौंग डालें और पानी को अच्छे से उबालने दें। जब पानी का रंग बदल जाए तो इसमें दूध और शक्कर डालकर फिर से उबालें।
जब मिश्रण अच्छे से उबल जाए तो इसे एक कप में छानकर डालें और गर्मागर्म मसाला चाय का आनंद लें। यह चाय न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि रोगों से लड़ने की ताकत बढ़ाने में भी सहायक है।
#2
हल्दी वाला दूध
हल्दी वाला दूध बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में दूध डालकर उसे गर्म करें, फिर उसमें एक चम्मच हल्दी पाउडर डालें।
इसके बाद इसमें थोड़ा-सा काली मिर्च का पाउडर डालें और अच्छे से मिलाएं। अब इस मिश्रण को धीमी आंच पर 5-10 मिनट तक पकाएं।
जब दूध गाढ़ा हो जाए तो गैस बंद कर दें और इसे एक कप में डालकर गर्मागर्म पिएं।
#3
ग्रीन टी
ग्रीन टी बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में पानी डालकर उसे गर्म करें, फिर इसमें एक बैग ग्रीन टी डालें या पत्तियां डालें।
अब इसे 3-4 मिनट तक उबालें। इसके बाद इसे एक कप में डालें और इसमें स्वादानुसार शहद मिलाएं। आप चाहें तो इसमें थोड़ा नींबू रस भी मिला सकते हैं।
यह पेय शरीर की सफाई करने में मदद करता है और सर्दियों में भी आपको ताजगी महसूस कराता है।
#4
अदरक वाली चाय
अदरक वाली चाय बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में पानी डालकर उसे गर्म करें, फिर इसमें बारीक कटी हुई अदरक डालें।
अब इसमें एक चम्मच चायपत्ती डालें और जब तक कि पानी का रंग बदल न जाए तब तक इसे पकाएं। इसके बाद इसमें दूध और शक्कर मिलाकर फिर से पकाएं।
जब चाय अच्छे से उबल जाए तो इसे एक कप में छानकर डालें और गर्मागर्म अदरक वाली चाय का आनंद लें।
#5
खजूर और अखरोट का दूध
खजूर और अखरोट के दूध के लिए सबसे पहले एक पैन में दूध गर्म करें, फिर इसमें कटे हुए खजूर और अखरोट डालें।
अब इसमें थोड़ी सी इलायची का पाउडर डालें और अच्छे से मिलाएं। इसके बाद इस मिश्रण को धीमी आंच पर 5-10 मिनट तक पकाएं। जब दूध गाढ़ा हो जाए तो गैस बंद कर दें और इसे एक कप में डालकर गर्मागर्म पिएं।