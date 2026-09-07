पतझड़ के पारंपरिक पेय

पतझड़ के मौसम का मजा दोगुना कर सकते हैं ये 5 पेय, जानिए बनाने का तरीका

लेखन सयाली 02:56 pm Sep 07, 202602:56 pm

क्या है खबर?

पतझड़ का मौसम आते ही ठंड बढ़ने लगती है और ऐसे में गर्मा-गर्म पेय का सेवन न केवल शरीर को गर्माहट प्रदान करता है, बल्कि इससे स्वाद और तृप्ति भी मिलती है। इसके अलावा ये पेय कई पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, जो आपको सर्दी और खांसी से सुरक्षित रख सकते हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे पेय की रेसिपी बताते हैं, जो आसानी से घर पर तैयार किए जा सकते हैं और स्वादिष्ट भी हैं।