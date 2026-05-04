टेम्पेह है इंडोनेशिया का सोयाबीन से बना एक खास खाद्य पदार्थ, इससे बनाएं ये विदेशी व्यंजन

टेम्पेह एक प्रकार का सोयाबीन उत्पाद है, जो इंडोनेशिया का पारंपरिक खाद्य पदार्थ है। यह प्रोटीन का बेहतरीन स्रोत है और इसे बनाने के लिए सोयाबीन को प्राकृतिक रूप से फरमेंट किया जाता है। टेम्पेह की खासियत यह है कि यह स्वादिष्ट होने के साथ-साथ सेहत के लिए भी फायदेमंद है। आइए आज हम आपको टेम्पेह से बनाए जाने वाले कुछ अनोखे व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जिन्हें आप घर पर आसानी से बना सकते हैं।

#1 टेम्पेह करी टेम्पेह करी एक स्वादिष्ट और पौष्टिक व्यंजन है, जिसे आप आसानी से घर पर बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले टेम्पेह को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें और फिर इसे तेल में भूनें। अब प्याज, लहसुन, अदरक और मसालों को मिलाकर पकाएं, फिर इसमें टेम्पेह डालकर अच्छी तरह मिलाएं। नारियल का दूध डालकर धीमी आंच पर पकने दें। यह करी चावल या रोटी, दोनों के साथ बहुत अच्छी लगती है।

#2 टेम्पेह सैंडविच टेम्पेह सैंडविच एक बेहतरीन नाश्ता है, जिसे आप किसी भी समय खा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले टेम्पेह को पतले स्लाइस में काट लें और फिर इन्हें थोड़े तेल में सुनहरा होने तक तल लें। अब ब्रेड के टुकड़ों पर चीज या मेयोनीज लगाएं और बीच में तला हुआ टेम्पेह डालें, फिर ऊपर से सलाद पत्ते, टमाटर और प्याज रखें। इस सैंडविच को आप अपनी पसंदीदा चटनी के साथ परोस सकते हैं।

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#3 टेम्पेह सलाद टेम्पेह सलाद एक ताजगी भरा व्यंजन है, जिसे आप किसी भी समय खा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले टेम्पेह को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें और फिर इन्हें थोड़ा भून लें, ताकि इनका स्वाद बढ़ जाए। अब सलाद की पत्तियों जैसे पालक या लेट्यूस लें और उसमें तले हुए टुकड़े मिलाएं। फिर इसमें कटे हुए टमाटर, खीरा और प्याज डालें। अंत में जैतून का तेल, नींबू का रस और नमक मिलाकर इसे परोसें।

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#4 टेम्पेह करी पॉपकॉर्न टेम्पेह करी पॉपकॉर्न एक अनोखा नाश्ता है, जिसे आप फिल्म देखने के दौरान खा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले पॉपकॉर्न बनाकर अलग रख दें, फिर एक पैन में थोड़ा तेल गर्म करें और उसमें अदरक-लहसुन का पेस्ट डालें। अब इसमें तला हुआ टेम्पेह डालें और मसाले मिलाएं, जैसे लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर आदि। अंत में इस मिश्रण को पॉपकॉर्न पर डालकर अच्छी तरह मिलाएं। आपका अनोखा नाश्ता तैयार है।