शाम के समय नाश्ते में खा सकते हैं ये व्यंजन, सेहत के लिए हैं फायदेमंद

शाम का समय नाश्ते का है, जो दिन का एक अहम हिस्सा होता है। इस समय हम नाश्ते में हल्का और पौष्टिक खाना खाते हैं, जो हमारे शरीर को ऊर्जा देता है। अगर आप रोजाना एक ही तरह का नाश्ता खाते हैं तो आज हम आपको कुछ ऐसे व्यंजनों की जानकारी देंगे, जो स्वादिष्ट होने के साथ-साथ सेहतमंद भी हैं और इन्हें बनाना आसान है। आइए इन व्यंजनों के बारे में जानते हैं।

#1 मूंग दाल का चीला मूंग दाल का चीला एक बेहतरीन विकल्प है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मूंग दाल को रातभर पानी में भिगोकर रख दें, फिर उसे पीसकर घोल तैयार करें। इस घोल में हरी मिर्च, अदरक, नमक और थोड़ा जीरा मिलाएं। अब तवे पर थोड़ा तेल गर्म करके इस घोल को डालें और दोनों तरफ से सुनहरा होने तक पकाएं। इसे आप हरी चटनी या टमाटर की चटनी के साथ खा सकते हैं।

#2 सूजी का ढोकला सूजी का ढोकला गुजरात का एक मशहूर नाश्ता है, जो बहुत ही कम तेल में बनता है और स्वादिष्ट भी है। इसे बनाने के लिए सूजी, दही और पानी मिलाकर घोल तैयार करें, फिर इस घोल में नमक, हल्दी पाउडर और थोड़ी सी खाने का सोडा डालें। अब इस घोल को तेल लगे बर्तन में डालकर भाप में पकाएं, फिर इस पर राई, करी पत्ता और मूंगफली का तड़का लगाकर इसे गर्मागर्म परोसें।

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#3 अंकुरित चाट अंकुरित चाट एक सेहतमंद स्नैक है, जिसे आप आसानी से घर पर बना सकते हैं। इसके लिए मूंगफली या चने को रातभर पानी में भिगोकर रखें, फिर इन्हें अच्छे से धोकर अंकुरित कर लें। अब इन अंकुरित अनाज को कटे हुए प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और धनिया पत्ती के साथ मिलाएं। ऊपर से नींबू का रस, चाट मसाला और नमक डालकर अच्छी तरह मिलाएं। यह चाट न केवल स्वादिष्ट है बल्कि पोषक तत्वों से भरपूर भी है।

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#4 रवा अप्पम रवा अप्पम दक्षिण भारत का एक लोकप्रिय नाश्ता है, जो बहुत ही कम तेल में बनता है। इसे बनाने के लिए रवा (सूजी), दही और पानी मिलाकर घोल तैयार करें, फिर इस घोल में नमक, हल्दी पाउडर और थोड़ी सी खाने का सोडा डालें। अब इस घोल को छोटे-छोटे गोल आकार में गर्म तेल में डालकर सुनहरा होने तक तल लें। इसे आप नारियल की चटनी या टमाटर की चटनी के साथ खा सकते हैं।