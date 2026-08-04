व्यस्त सुबह के लिए बेहतरीन हैं ये 5 व्यंजन, जानिए रेसिपी
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सुबह का नाश्ता दिन की सबसे जरूरी मील होती है। यह न केवल हमें ऊर्जा देता है, बल्कि हमारे पाचन को भी बढ़ाता है। हालांकि, व्यस्त जीवनशैली के कारण कई बार सुबह का नाश्ता बनाना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में कुछ ऐसे आसान और जल्दी बनने वाले व्यंजनों की जरूरत होती है, जो स्वादिष्ट होने के साथ-साथ सेहतमंद भी हों। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे ही स्वादिष्ट और पौष्टिक व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं।
#1
ओट्स का उपमा
ओट्स का उपमा एक बहुत ही पौष्टिक और स्वादिष्ट विकल्प है।
इसे बनाने के लिए सबसे पहले ओट्स को सूखा भून लें, फिर एक पैन में तेल गर्म करके उसमें राई, उड़द दाल, चना दाल, हरी मिर्च और करी पत्ते डालें। अब इसमें बारीक कटी हुई प्याज, गाजर, हरी मटर डालकर भूनें।
इसके बाद इसमें भुने हुए ओट्स डालें और पानी मिलाकर पकने दें। नमक और नींबू का रस मिलाकर इसे परोसें।
#2
मूंगफली की चटपटी चाट
मूंगफली की चटपटी चाट एक बेहतरीन नाश्ता है, जिसे आप आसानी से बना सकते हैं।
इसके लिए भुनी हुई मूंगफली को एक बर्तन में लें और उसमें बारीक कटी हुई प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और धनिया पत्ती मिलाएं। अब इसमें नींबू का रस, चाट मसाला और नमक डालकर अच्छी तरह मिलाएं। आप इसमें थोड़ा सा भूना जीरा पाउडर भी मिला सकते हैं।
यह चटपटी चाट आपको ऊर्जा देगी और आपका पेट भी भर देगी।
#3
दही वाला फलाहारी चाट
दही वाला फलाहारी चाट एक सेहतमंद और स्वादिष्ट विकल्प है, जिसे आप किसी भी समय खा सकते हैं।
इसके लिए एक कटोरे में दही लें और उसमें बारीक कटे हुए फल जैसे सेब, नाशपाती, केला आदि मिलाएं। अब इसमें भुने हुए सेवई, चीनी या शहद, चाट मसाला और थोड़ा सा इलायची पाउडर मिलाएं।
यह चाट न केवल स्वादिष्ट है बल्कि इसमें मौजूद प्रोटीन और विटामिन्स आपके स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद हैं।
#4
आलू की टिक्की
आलू की टिक्की एक ऐसा व्यंजन है, जिसे आप किसी भी समय बना सकते हैं।
इसके लिए उबले हुए आलू को मैश करें और उसमें बारीक कटी हुई प्याज, हरी मिर्च, धनिया पत्ती, नमक और लाल मिर्च पाउडर मिलाएं।
अब इस मिश्रण से छोटी-छोटी टिक्कियां बनाकर तवे पर तेल लगाकर सेंक लें। इन्हें गर्मागर्म परोसें। यह टिक्कियां नाश्ते के साथ-साथ शाम की चाय के लिए भी बेहतरीन विकल्प हैं।
#5
सूजी का हलवा
सूजी का हलवा एक पारंपरिक मिठाई है, जिसे आप जल्दी बना सकते हैं।
इसके लिए सबसे पहले घी गर्म करके उसमें सूजी भूनें जब तक वह सुनहरी न हो जाएं। अब इसमें पानी या दूध डालें और पकने दें। अलग से चीनी की चाशनी बनाकर मिलाएं और इलायची पाउडर छिड़कें।
यह हलवा आपके दिन की शुरुआत मीठी खुशबू से करेगा और आपको ऊर्जा देगा।