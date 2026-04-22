दक्षिण भारतीय स्टाइल में स्नैक्स के लिए बेहतरीन विकल्प हैं ये 5 व्यंजन, जानिए रेसिपी

दक्षिण भारतीय व्यंजनों की बात हो तो सबसे पहले डोसा, इडली और सांभर का नाम आता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनके साथ-साथ कई अन्य व्यंजन भी हैं, जो नाश्ते के लिए बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं? ये व्यंजन न केवल स्वादिष्ट होते हैं, बल्कि सेहत के लिए भी अच्छे हैं। आज हम आपको कुछ ऐसे दक्षिण भारतीय स्नैक्स की विधि बताते हैं, जिन्हें घर पर आसानी से बनाया जा सकता है।

#1 पकोड़ा डोसा पकोड़ा डोसा एक अनोखा और स्वादिष्ट स्नैक्स है, जिसे आप शाम की चाय के साथ परोस सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले चावल और उड़द की दाल को रातभर भिगोकर पीस लें, फिर इसमें प्याज, हरी मिर्च, अदरक और करी पत्ता मिलाएं। अब इस मिश्रण को पतला करके उसमें बेसन के छोटे-छोटे टुकड़े डालें। इसके बाद तवे पर थोड़ा तेल गर्म करके इस मिश्रण को डोसे की तरह फैलाएं और इसे दोनों तरफ से सुनहरा होने तक पकाएं।

#2 रवा अप्पम रवा अप्पम एक हल्का और पौष्टिक स्नैक है, जिसे आप जल्दी बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले सूजी को दही और पानी मिलाकर घोल तैयार करें, फिर इसमें बारीक कटा हुआ प्याज, हरी मिर्च, अदरक और करी पत्ता डालें। अब इस घोल में इडली बैटर मिलाकर इसे थोड़ी देर ढककर रखें। इसके बाद अप्पम मेकर में तेल लगाकर छोटे-छोटे गोले बनाएं और इन्हें सुनहरा होने तक पकाएं। इसे नारियल की चटनी के साथ गर्मागर्म परोसें।

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#3 रागी उकड पिंडी रागी उकड पिंडी एक सेहतमंद स्नैक है, जिसमें रागी का उपयोग किया जाता है। इसे बनाने के लिए रागी का आटा, चावल का आटा, उबले हुए आलू, मूंगफली, कढ़ीपत्ता और मसाले मिलाकर गूंथ लें। अब इस मिश्रण को छोटे-छोटे गोले बनाकर स्टीमर में पकाएं। इसके बाद इसे नारियल की चटनी के साथ गर्मागर्म परोसें। यह स्नैक न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है क्योंकि इसमें फाइबर और प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है।

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#4 पनीर रवा लड्डू पनीर रवा लड्डू एक मीठा स्नैक है, जिसे खास मौकों पर बनाया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले सूजी को घी में भून लें, फिर इसमें कदूकस किया हुआ पनीर, चीनी पाउडर, इलायची पाउडर और बादाम मिलाएं। अब इस मिश्रण को अच्छे से मिलाकर छोटे-छोटे गोले बनाएं। इन लड्डुओं को ठंडा होने पर परोसें।यह लड्डू न केवल स्वादिष्ट हैं बल्कि पौष्टिक भी हैं, जिससे बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आएंगे।