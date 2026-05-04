पालक से बनी ये 5 लजीज डिप्स दोगुना कर देंगी स्नैक्स का स्वाद, आसान है रेसिपी

पालक एक हरी पत्तेदार सब्जी है, जो सेहत के लिए फायदेमंद होने के साथ-साथ बहुत लजीज भी होती है। इससे केवल सब्जी और सलाद ही नहीं, बल्कि कई स्वादिष्ट डिप्स भी बनाई जा सकती हैं। ये डिप्स आपके स्नैक्स को और भी लजीज बना सकती हैं और स्नैक टाइम का मजा दोगुना कर सकती हैं। आइए आज हम आपको पालक से बनाई जाने वाली 5 खास और स्वादिष्ट डिप्स की रेसिपी बताते हैं, जो आपके खान-पान का मजा बढ़ा देंगी।

#1 पालक और दही की डिप पालक और दही की डिप एक बहुत ही पौष्टिक और ताजगी भरा विकल्प है। इसे बनाने के लिए आपको ताजा पालक, दही, हरी मिर्च, नमक और थोड़ा-सा जीरा पाउडर चाहिए। सबसे पहले पालक को उबालकर उसका पानी निकाल दें, फिर इसे ठंडा करके मिक्सी में पीस लें। अब इस पेस्ट को एक कटोरे में दही, बारीक कटी हरी मिर्च, नमक और जीरा पाउडर डालकर अच्छी तरह मिलाएं। इसे आप पकौड़े या समोसे आदि के साथ खा सकते हैं।

#2 भुने हुए चने और पालक की डिप भुने हुए चने और पालक की डिप प्रोटीन से भरपूर होती है। इसे बनाने के लिए आपको भुना हुआ चना, ताजा कटी हुई पालक, हरी मिर्च, नमक और थोड़ा-सा नींबू का रस चाहिए होगा। सबसे पहले भुने हुए चने को मिक्सी में दरदरा पीस लें, फिर इसमें पालक, बारीक कटी हरी मिर्च, नमक और नींबू का रस डालकर अच्छी तरह पीसें। यह डिप न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है।

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#3 टमाटर, तुलसी और पालक की डिप टमाटर, तुलसी और पालक की डिप एक अनोखा मिश्रण है, जो आपके स्नैक्स को नया स्वाद देगा। इसके लिए आपको टमाटर, ताजा तुलसी की पत्तियां, उबली हुई पालक, लहसुन की कलियां और थोड़ा-सा जैतून का तेल चाहिए। सबसे पहले टमाटर को उबालकर उसका छिलका निकाल लें, फिर इसे मिक्सी में तुलसी की पत्तियों के साथ पीस लें। अब उबली हुई पालक और लहसुन को मिलाकर अच्छी तरह पीसें, फिर इसमें जैतून का तेल डालकर मिलाएं।

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#4 तंदूरी पालक और मलाई की डिप तंदूरी पालक और मलाई की डिप आपके किसी भी पार्टी स्नैक को खास बना सकती है। इसके लिए आपको तंदूरी मसाला पाउडर, मलाई, उबली हुई पालक और नमक चाहिए होगा। सबसे पहले उबली हुई पालक को मिक्सी में पीस लें। अब इसमें तंदूरी मसाला पाउडर और मलाई डालकर अच्छी तरह पीसें। अगर मिश्रण ज्यादा गाढ़ा लगे तो उसमें थोड़ा पानी डालें, ताकि यह डिप सही स्थिरता में आ जाए। इसका तंदूरी स्वाद आपको पसंद आएगा।