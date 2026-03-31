आधुनिक भारतीय फैशन में नजर आ रहे हैं ये 5 अलग-अलग सिल्हूट, बनाएं स्टाइल का हिस्सा

भारतीय फैशन में पारंपरिक और आधुनिकता का मेल देखने को मिलता है। आजकल कई डिजाइनर अपने संग्रह में नए और अनोखे सिल्हूट पेश कर रहे हैं, जो भारतीय महिलाओं को एक नया अंदाज देते हैं। इन नए सिल्हूटों से महिलाएं न केवल स्टाइलिश दिखती हैं, बल्कि आरामदायक भी महसूस करती हैं। आइए आज हम आपको 5 ऐसे खास सिल्हूट के बारे में बताते हैं, जो आजकल काफी चलन में हैं।

#1 अनारकली सिल्हूट अनारकली सिल्हूट एक ऐसा पारंपरिक पहनावा है, जो आजकल फिर से लोकप्रिय हो रहा है। यह लंबी और चौड़ी पोशाक होती है, जो कमर से शुरू होकर घुटनों तक फैली होती है। अनारकली ड्रेस में अक्सर भारी कढ़ाई और जरी का काम होता है, जो इसे शाही लुक देता है। इसे आप शादी-ब्याह या किसी खास मौके पर पहन सकती हैं। इसे चूड़ीदार या पलाजो के साथ पहना जा सकता है।

#2 धोती पैंट सिल्हूट धोती पैंट सिल्हूट आधुनिकता और पारंपरिकता का बेहतरीन मेल है। यह ढीली पैंट होती हैं, जो पैरों तक आती हैं और इन्हें कमर से बांधा जाता है। धोती पैंट को कुर्ता या लंबी जैकेट के साथ पहना जाता है, जिससे एक अनोखा लुक मिलता है। यह सिल्हूट आरामदायक होने के साथ-साथ स्टाइलिश भी दिखता है। इसे किसी भी उत्सव या पार्टी में पहना जा सकता है, जिससे आप आकर्षक दिखेंगी और आरामदायक महसूस करेंगी।

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#3 लहंगा सेट सिल्हूट लहंगा सेट सिल्हूट में एक ब्लाउज, स्कर्ट और दुपट्टा शामिल होता है। यह पूरा सेट तैयार मिलती है, जिससे आपको मेल खाने की चिंता नहीं करनी पड़ती। लहंगा सेट में अलग-अलग प्रकार की कढ़ाई, चमकदार काम और रंगों का इस्तेमाल होता है, जो इन्हें खास बनाते हैं। इन्हें शादी-ब्याह या किसी खास मौके पर पहना जा सकता है। यह सेट न केवल सुंदर दिखता है, बल्कि पहनने में भी आरामदायक होता है।

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#4 पेप्लम कुर्ता सिल्हूट पेप्लम कुर्ता सिल्हूट आजकल बहुत चलन में है। इसमें नीचे की ओर थोड़ी सी फैलाव होती है, जो कमर से ऊपर तक जाती है। इसे जींस या सलवार, दोनों के साथ पहना जा सकता है। पेप्लम कुर्ता न केवल स्टाइलिश दिखता है, बल्कि यह शरीर की आकृति को भी खूबसूरती से प्रदर्शित करता है। इसे पार्टी या खास मौकों पर पहना जा सकता है, जिससे आप आकर्षक दिखेंगी और आरामदायक महसूस करेंगी।