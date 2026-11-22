डाइट से जुड़ी गलतियां

डाइट से जुड़ी ये 5 गलतियां आपके पोषण संतुलन को कर सकती हैं प्रभावित

लेखन अंजली 12:00 pm Nov 22, 202612:00 pm

क्या है खबर?

आजकल लोग अपनी डाइट को लेकर काफी सजग हो गए हैं और कई लोग तो खास डाइट प्लान फॉलो करते हैं। हालांकि, कई लोग अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं, जो पोषण संतुलन को बिगाड़ सकती हैं। इससे न सिर्फ सेहत प्रभावित होता है, बल्कि कई बीमारियों का भी खतरा बढ़ सकता है। आइए आज हम आपको 5 ऐसी गलतियों के बारे में बताते हैं, जिनसे बचना जरूरी है।