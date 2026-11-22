डाइट से जुड़ी ये 5 गलतियां आपके पोषण संतुलन को कर सकती हैं प्रभावित
क्या है खबर?
आजकल लोग अपनी डाइट को लेकर काफी सजग हो गए हैं और कई लोग तो खास डाइट प्लान फॉलो करते हैं। हालांकि, कई लोग अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं, जो पोषण संतुलन को बिगाड़ सकती हैं। इससे न सिर्फ सेहत प्रभावित होता है, बल्कि कई बीमारियों का भी खतरा बढ़ सकता है। आइए आज हम आपको 5 ऐसी गलतियों के बारे में बताते हैं, जिनसे बचना जरूरी है।
#1
सुबह का नाश्ता छोड़ना
सुबह का नाश्ता न करने की आदत सबसे बड़ी गलती है। कई लोग वजन कम करने के चक्कर में सुबह का नाश्ता छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा करना सही नहीं है।
इससे शरीर को जरूरी पोषक तत्व नहीं मिल पाते और सेहत पर बुरा असर पड़ता है।
सुबह का नाश्ता न करने से शरीर की ऊर्जा कम हो जाती है। इसलिए कभी भी सुबह का नाश्ता न छोड़ें।
#2
पर्याप्त पानी का सेवन न करना
शरीर को साफ रखने और स्वस्थ रखने में पानी अहम भूमिका निभाता है। पानी की कमी से शरीर में जरूरी तत्वों का संतुलन बिगड़ जाता है और इससे कई समस्याएं हो सकती हैं।
इसके अलावा पानी की कमी से शरीर में पोषक तत्वों की कमी भी हो जाती है। पानी का सेवन सेहतमंद जीवन के लिए जरूरी है।
#3
सब्जियों की जगह जूस का सेवन करना
अगर आप सब्जियों का जूस पीना पसंद करते हैं तो यह आपके लिए ज्यादा फायदेमंद नहीं है।
जूस बनाने के लिए अक्सर सब्जियों को छिलकर फेंक दिया जाता है और इससे फाइबर की मात्रा कम हो जाती है।
दरअसल, सब्जियों का छिलका उनमें मौजूद पोषक तत्वों को सुरक्षित रखता है। इसलिए सब्जियों का जूस बनाने के बजाय सब्जियों को कच्चा खाने की आदत डालें।
#4
ज्यादा प्रोटीन युक्त आहार खाना
प्रोटीन युक्त आहार शरीर के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप अपनी डाइट में जरूरत से ज्यादा प्रोटीन युक्त आहार शामिल कर लें। इससे शरीर को नुकसान पहुंच सकता है।
ज्यादा प्रोटीन युक्त आहार खाने से शरीर में यूरिया बनने लगता है, जो किडनी के लिए हानिकारक है।
इसके अलावा जरूरत से ज्यादा प्रोटीन खाने से शरीर में पानी की कमी भी हो सकती है।
#5
डाइट में कार्ब्स को शामिल न करना
डाइट में कार्ब्स को शामिल करना जरूरी है क्योंकि यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाला मुख्य पोषक तत्व है। कार्ब्स के बिना डाइट अधूरी मानी जाती है।
अगर आप डाइट में कार्ब्स को शामिल नहीं करते हैं तो इससे शरीर में ग्लूकोज की कमी हो जाती है और शरीर के अंग सही तरीके से काम नहीं कर पाते।
इसके अलावा कार्ब्स की कमी से सिरदर्द, चिड़चिड़ापन और कमजोरी जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं।