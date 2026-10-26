जायफल से बनाए जा सकते हैं ये 5 स्वादिष्ट व्यंजन, जानिए रेसिपी
क्या है खबर?
जायफल एक खास मसाला है, जो अक्सर मीठे व्यंजनों में इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि जायफल का उपयोग नमकीन व्यंजनों में भी किया जा सकता है? जी हां, जायफल से कई बेहतरीन शाकाहारी व्यंजन बनाए जा सकते हैं, जो आपके खाने का स्वाद बढ़ा सकते हैं। इस लेख में हम आपको जायफल से बनने वाले कुछ व्यंजनों की रेसिपी बताएंगे, जिन्हें आप घर पर आसानी से बना सकते हैं।
#1
जायफल पुलाव
जायफल पुलाव एक अनोखा और स्वादिष्ट व्यंजन है।
इसे बनाने के लिए सबसे पहले बासमती चावल को धोकर भिगो लें, फिर एक पैन में घी गर्म करें और उसमें जीरा, लौंग, दालचीनी डालकर भूनें। अब प्याज, अदरक-लहसुन का पेस्ट डालकर भूनें, फिर इसमें हल्दी, धनिया पाउडर, गरम मसाला मिलाएं।
इसके बाद भिगोए हुए चावल को पानी सहित डालें और साथ ही थोड़ा कदूकस किया हुआ जायफल मिलाकर पकने दें। यह पुलाव खास मौकों पर परोसने के लिए बेहतरीन है।
#2
जायफल करी
जायफल करी एक अनोखा और स्वादिष्ट व्यंजन है, जिसे आप खास मौकों पर बना सकते हैं।
इसे बनाने के लिए सबसे पहले प्याज, अदरक-लहसुन का पेस्ट भूनें, फिर इसमें टमाटर की प्यूरी डालकर मसाले मिलाएं जैसे हल्दी, धनिया, मिर्च आदि। अब इसमें कदूकस किया हुआ जायफल मिलाएं और थोड़ी देर पकने दें ताकि मसाले अच्छी तरह मिल जाएं।
अंत में नारियल दूध डालकर करी को गाढ़ा करें और इसे गर्मागर्म रोटी या चावल के साथ परोसें।
#3
जायफल की सब्जी
जायफल की सब्जी एक बेहतरीन विकल्प हो सकती है जब आप कुछ नया आजमाना चाहते हों।
इसके लिए सबसे पहले आलू, गाजर, मटर आदि सब्जियों को उबाल लें। अब एक कढ़ाई में घी गर्म करके उसमें जीरा, हींग, साबुत लाल मिर्च आदि तड़का लगाएं। इसके बाद प्याज, अदरक-लहसुन का पेस्ट डालकर भूनें, फिर इसमें हल्दी, धनिया, गरम मसाला मिलाएं।
अंत में उबली सब्जियों और कदूकस किया हुआ जायफल मिलाकर इसे कुछ देर पकने दें।
#4
जायफल वाला खीर
जायफल वाला खीर एक मीठा व्यंजन है, जिसे आप त्योहारों या खास मौकों पर बना सकते हैं।
इसके लिए सबसे पहले चावल धोकर दूध में उबालें, फिर इसमें चीनी डालें और अच्छी तरह मिलाएं। अब इसमें कदूकस किया हुआ जायफल मिलाएं और कुछ देर पकने दें ताकि सारी सामग्री अच्छे से मिल जाएं। अंत में बादाम, काजू आदि सूखे मेवे डालकर सजाएं और इसे ठंडा करके परोसें।
यह खीर न केवल स्वादिष्ट बल्कि सेहत के लिए भी अच्छी है।
#5
जायफल की टिक्की
जायफल की टिक्की एक बेहतरीन स्नैक हो सकती है, जिसे आप शाम की चाय के साथ खा सकते हैं।
इसके लिए आलू उबालकर मैश करें, फिर उसमें बेसन, हरी मिर्च, धनिया पत्ते आदि मिलाएं। अब इस मिश्रण को छोटी-छोटी टिक्की बनाकर तेल में तलें जब तक वे सुनहरी न हो जाएं।
अंत में इन टिक्कियों को हरी चटनी या टोमैटो सॉस के साथ परोसें। इन सभी व्यंजनों को बनाने में ज्यादा समय नहीं लगता और ये बेहद स्वादिष्ट बनते हैं।