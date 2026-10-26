जायफल से बनाए जा सकते हैं ये 5 स्वादिष्ट व्यंजन, जानिए रेसिपी

जायफल पुलाव एक अनोखा और स्वादिष्ट व्यंजन है।

इसे बनाने के लिए सबसे पहले बासमती चावल को धोकर भिगो लें, फिर एक पैन में घी गर्म करें और उसमें जीरा, लौंग, दालचीनी डालकर भूनें। अब प्याज, अदरक-लहसुन का पेस्ट डालकर भूनें, फिर इसमें हल्दी, धनिया पाउडर, गरम मसाला मिलाएं।

इसके बाद भिगोए हुए चावल को पानी सहित डालें और साथ ही थोड़ा कदूकस किया हुआ जायफल मिलाकर पकने दें। यह पुलाव खास मौकों पर परोसने के लिए बेहतरीन है।