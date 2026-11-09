नारियल से बनाई जा सकती हैं ये 5 स्वादिष्ट मिठाइयां, आसान है रेसिपी
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नारियल एक ऐसा फल है, जो अपने अनोखे स्वाद और सेहतमंद गुणों के लिए जाना जाता है। क्या आप जानते हैं कि नारियल से कई प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयां भी बनाई जा सकती हैं? इस लेख में हम आपको नारियल से बनने वाली 5 मिठाइयों की रेसिपी बताएंगे, जिन्हें आप आसानी से घर पर बना सकते हैं। ये मिठाइयां न केवल स्वादिष्ट हैं, बल्कि सेहत के लिए भी अच्छी हैं।
#1
नारियल की बर्फी
नारियल की बर्फी एक पारंपरिक भारतीय मिठाई है, जिसे खास मौकों पर बनाया जाता है।
इसे बनाने के लिए सबसे पहले नारियल को कद्दूकस कर दूध में पकाया जाता है, फिर इसमें चीनी मिलाकर गाढ़ा किया जाता है। इस मिश्रण को घी में डालकर अच्छी तरह मिलाया जाता है जब तक कि यह बर्फी की तरह न बन जाए।
अंत में इसे छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर परोसा जाता है।
#2
नारियल की खीर
नारियल की खीर एक लोकप्रिय मिठाई है, जिसे खासतौर पर त्योहारों पर बनाया जाता है।
इसे बनाने के लिए सबसे पहले दूध को उबालकर उसमें कदूकस किया हुआ नारियल डालें, फिर इसमें चीनी मिलाकर पकाएं जब तक कि यह गाढ़ी न हो जाए।
अंत में इसमें इलायची पाउडर और कटे हुए सूखे मेवे डालकर सजाएं। यह मिठाई न केवल स्वादिष्ट है बल्कि पौष्टिक भी है।
#3
नारियल के लड्डू
नारियल के लड्डू एक सरल और जल्दी बनने वाली मिठाई है, जिसे आप किसी भी समय बना सकते हैं।
इसके लिए सबसे पहले नारियल को कद्दूकस कर चीनी और घी के साथ भूनें जब तक कि यह सुनहरा न हो जाए, फिर इसमें इलायची पाउडर मिलाएं और छोटी-छोटी गोलियां बनाएं।
यह लड्डू बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आते हैं और किसी भी विशेष अवसर पर बनाए जा सकते हैं।
#4
नारियल की पायसम
नारियल की पायसम दक्षिण भारत की एक मशहूर मिठाई है, जिसे खासतौर पर पूजा-पाठ में उपयोग किया जाता है।
इसे बनाने के लिए चावल को दूध में उबालकर उसमें कदूकस किया हुआ नारियल डालें, फिर इसमें चीनी मिलाकर पकाएं जब तक कि यह गाढ़ी न हो जाए।
अंत में इसमें इलायची पाउडर और किशमिश मिलाकर परोसें। यह पायसम न केवल स्वादिष्ट है बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है।
#5
नारियल की रस मलाई
नारियल की रस मलाई एक खास प्रकार की मिठाई है, जिसमें कदूकस किया हुआ नारियल डाला जाता है।
इसे बनाने के लिए सबसे पहले दूध को उबालकर उसमें छोटे-छोटे गोले बनाकर डालें, फिर चीनी की चाशनी तैयार करके उसमें इन गोले डाल दें ताकि वे अच्छी तरह से भीग जाएं।
अंत में कटे हुए सूखे मेवों और कदूकस किए हुए नारियल से सजाकर परोसें। यह मिठाई खास मौकों पर बनाई जाती है।