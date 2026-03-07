बिना चिंता के खाना चाहते हैं ढेर सारे स्नैक्स? आजमाएं चावल के आटे के ये पकवान

चावल का आटा एक किस्म का पौष्टिक आटा है। यह भारतीय खान-पान में कम इस्तेमाल होता है, लेकिन बहुत लजीज नतीजे देता है। खासकर जब बात नाश्ते की हो तो चावल का आटा कई अनोखे और लाजवाब व्यंजन प्रस्तुत करता है। आइए आज हम आपको चावल के आटे से बनाए जाने वाले कुछ ऐसे स्नैक्स की रेसिपी बताते हैं, जो आपके परिवार और मेहमानों को बेहद पसंद आएंगे और इन्हें बनाना भी आसान है।

#1 चावल के आटे के पकौड़े चावल के आटे के पकौड़े एक बेहतरीन नाश्ता हैं, जिन्हें आप चाय के साथ परोस सकते हैं। इसके लिए आपको बेसन, अजवाइन, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन और नमक की जरूरत होगी। सभी चीजों को मिलाकर घोल तैयार करें। इसके बाद इस घोल से छोटे-छोटे पकौड़े बनाकर गर्म तेल में तलें, जब तक वे सुनहरे न हो जाएं। इन्हें हरे धनिए की चटनी या टमाटर की चटनी के साथ गर्मा-गर्म परोसें।

#2 चावल के आटे की टिक्की चावल के आटे की टिक्की एक स्वादिष्ट नाश्ता है, जो थोड़ी पौष्टिक चाट को सकती है। इसके लिए आलू उबालकर उन्हें अच्छी तरह मैश कर लें। इसके बाद उसमें चावल का आटा, हरी मिर्च, अदरक-लहसुन का पेस्ट और मसाले मिला दें। इस मिश्रण से छोटी-छोटी टिक्कियां बनाकर तवे पर हल्का तेल लगाकर सेंके, जब तक वे सुनहरी न हो जाएं। इन्हें दही, हरी चटनी, इमली की चटनी और मसलों के साथ परोसें।

#3 चावल के आटे का डोसा डोसा तो आपने कई बार खाया होगा, लेकिन क्या आपने कभी चावल के आटे का डोसा ट्राई किया है? इसके लिए चावल का आटा, उरद दाल और मसूर दाल को रातभर पानी में भिगोकर रखें और सुबह इन्हें पीसकर घोल तैयार करें। अब तवे पर थोड़ा-सा तेल लगाकर पतला डोसा बनाएं और दोनों तरफ से सुनहरा होने तक सेंके। इसे नारियल की चटनी या सांभर के साथ आनंद लेकर खाएं।

#4 चावल के आटे की इडली इडली एक कम कैलोरी वाला स्नैक है, जिसे आप चावल के आटे से तैयार कर सकते हैं। इसके लिए चावल का आटा, उरद दाल और मसूर दाल को रातभर पानी में भिगोकर रखें और सुबह इन्हें पीसकर घोल तैयार करें। अब इस घोल में खाने का सोडा डालकर अच्छी तरह मिला लें और इडली के सांचें में डालकर भाप में पकाएं। इन्हें आप नारियल की चटनी या सांभर के साथ खा कर देखें।