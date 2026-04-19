चावल के आटे से बनाए जा सकते हैं ये 5 स्वादिष्ट स्नैक्स, जानिए रेसिपी

चावल का आटा न केवल सेहत के लिए अच्छा होता है, बल्कि इससे कई तरह के स्वादिष्ट और अनोखे स्नैक्स भी बनाए जा सकते हैं। यह ग्लूटेन फ्री होता है, जो इसे सेहत के लिए और भी बेहतर बनाता है। आइए आज हम आपको चावल के आटे से बनाए जाने वाले कुछ ऐसे मजेदार स्नैक्स की रेसिपी बताते हैं, जिन्हें आप आसानी से घर पर बना सकते हैं।

#1 इडली पकोड़ा इडली पकोड़ा एक बेहतरीन स्नैक है, जिसे आप शाम की चाय के साथ परोस सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले चावल का आटा, उरद दाल का आटा, अदरक-लहसुन का पेस्ट और मसालों को मिलाकर घोल तैयार करें, फिर इस घोल को छोटे-छोटे गोले बनाकर तेल में तलें। यह पकोड़ा कुरकुरा और स्वादिष्ट होता है। इसे नारियल की चटनी या टमाटर की चटनी के साथ परोसें।

#2 पापड़ पापड़ भारतीय खाने का एक अहम हिस्सा है। इसे बनाने के लिए चावल का आटा, उड़द दाल का आटा और मसालों का मिश्रण तैयार किया जाता है। इस मिश्रण को पतला-पतला बेलकर धूप में सुखाया जाता है। सूखने के बाद इन्हें तेल में तला जाता है। यह कुरकुरा स्नैक किसी भी भोजन के साथ काफी अच्छा लगता है और इसे आप लंबे समय तक रख सकते हैं।

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#3 ढोकला ढोकला गुजरात का मशहूर स्टार्ट है, जिसे चावल के आटे से बनाया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले चावल का आटा, बेसन, हल्दी पाउडर, नमक और पानी मिलाकर घोल तैयार किया जाता है, फिर इस घोल को भाप में पकाया जाता है। पकने के बाद इसे सरसों के तेल, जीरा, हरी मिर्च और करी पत्ते से तड़का लगाकर परोसा जाता है। यह ढोकला हल्का-फुल्का और पौष्टिक है।

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#4 अप्पम अप्पम केरल का पारंपरिक व्यंजन है, जिसे खासतौर पर नाश्ते में खाया जाता है। इसे बनाने के लिए चावल का आटा, नारियल का दूध, खमीर और नमक मिलाकर घोल तैयार किया जाता है, फिर इस घोल को छोटे-छोटे गोल आकार में तवे पर सेंका जाता है। अप्पम मुलायम होते हैं और इन्हें किसी भी करी या चटनी के साथ खाया जा सकता है। यह नाश्ते के लिए एक बेहतरीन विकल्प है।