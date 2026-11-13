गुजरात के शहरों की गलियों में मिलते हैं ये 5 स्वादिष्ट नाश्ते, एक बार जरूर आजमाएं
क्या है खबर?
गुजरात भारत के पश्चिमी भाग में स्थित एक राज्य है, जो अपनी संस्कृति, परंपरा और स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए जाना जाता है। यहां के स्ट्रीट फूड में खासतौर पर नाश्ते का अलग ही मजा है। गुजरात के नाश्ते में चटपटा, मसालेदार और स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद विकल्प शामिल हैं। आइए आज हम आपको गुजरात के स्ट्रीट नाश्ते की कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताते हैं, जो आपको एक बार जरूर आजमानी चाहिए।
#1
कचौड़ी
गुजरात की कचौड़ी अपने अनोखे स्वाद के लिए जानी जाती है। इनका बाहरी हिस्सा कुरकुरा और अंदर से नरम होता है।
इसे बनाने के लिए मूंगफली, चना दाल, लाल मिर्च, धनिया और अन्य मसालों का इस्तेमाल किया जाता है। इस मसालेदार कचौड़ी को आप हरी चटनी या मीठी चटनी के साथ खा सकते हैं।
यह नाश्ते के लिए एक बेहतरीन विकल्प है और इसे आप सुबह जल्दी या शाम के समय भी खा सकते हैं।
#2
ढोकला
ढोकला गुजरात का एक प्रसिद्ध नाश्ता है, जिसे चावल और बेसन से बनाया जाता है। यह हल्का, फूला-फूला और स्वादिष्ट होता है।
ढोकले को भाप में पकाया जाता है, जिससे यह सेहत के लिए अच्छा होता है। इसे नारियल, हरी मिर्च, कड़ी पत्ता और सरसों के बीज से सजाया जाता है।
ढोकला नाश्ते के लिए एक बेहतरीन विकल्प है और इसे आप हरी चटनी के साथ खा सकते हैं।
#3
खांडवी
खांडवी एक अनोखा नाश्ता है, जिसे बेसन और दही से बनाया जाता है। इसे पतली-पतली शीट की तरह रोल किया जाता है, जो देखने में बहुत सुंदर लगती हैं।
खांडवी को सरसों के तड़के और नारियल से सजाया जाता है। यह न केवल देखने में बल्कि खाने में भी बहुत स्वादिष्ट है। इसे बनाने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन इसका स्वाद आपको मंत्रमुग्ध कर देगा।
यह नाश्ते के लिए एक बेहतरीन विकल्प है।
#4
थेपला
थेपला एक लोकप्रिय गुजराती नाश्ता है, जो गेहूं के आटे, मेथी और मसालों से बनाया जाता है। यह पतला और नरम होता है, जिससे इसे खाने में आसानी होती है।
थेपला को दही या अचार के साथ खाया जाता है। यह नाश्ते के लिए एक बेहतरीन विकल्प है और इसे सफर के दौरान भी आसानी से ले जाया जा सकता है।
#5
फाफड़ा
फाफड़ा एक कुरकुरा और मसालेदार स्नैक है, जो बेसन से बनाया जाता है। इसे हरी मिर्च और पापड़ के साथ परोसा जाता है।
फाफड़ा का स्वाद चटपटा होता है और इसे गरमा-गरम चाय के साथ खाया जाता है। यह नाश्ते के लिए एक बेहतरीन विकल्प है और इसे आप किसी भी समय खा सकते हैं।