बैंगनी आलू का स्वाद आपको जरूर आएगा पसंद, इनसे बनाकर खाएं ये 5 स्वादिष्ट पकवान

बैंगनी आलू एक पौष्टिक और स्वादिष्ट सब्जी है। इसका बैंगनी रंग न केवल देखने में सुंदर लगता है, बल्कि खाने में भी इसका अलग मजा है। यह विटामिन और खनिजों से भरपूर होता है, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद हैं। आइए आज हम आपको बैंगनी आलू से बनने वाले 5 व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जो आपको जरूर पसंद आएंगे। इस आलू का स्वाद आपको साधारण आलू से ज्यादा अच्छा लगेगा।

#1 बैंगनी आलू की टिक्की बैंगनी आलू की टिक्की एक बेहतरीन नाश्ता है, जिसे आप शाम की चाय के साथ परोस सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले बैंगनी आलू को उबालकर मैश कर लें। उसमें बारीक कटा प्याज, हरी मिर्च, धनिया और मसाले मिलाकर टिक्की तैयार करें। अब इस मिश्रण के छोटे-छोटे गोले बनाकर दबाएं और तवे पर तेल लगाकर सेंक लें। यह टिक्की बाहर से कुरकुरी और अंदर से नरम होती है, जो सभी को पसंद आएगी।

#2 बैंगनी आलू का हलवा बैंगनी आलू का हलवा एक अलग तरह की मिठाई है, जिसे आपने शायद ही कभी खाया होगा। इसे बनाने के लिए सबसे पहले बैंगनी आलू को कद्दूकस कर लें, फिर घी में भूनें और उसमें दूध डालकर पकाएं। जब यह मिश्रण गाढ़ा हो जाए तो उसमें चीनी, इलायची पाउडर और सूखे मेवे डालकर अच्छी तरह मिलाएं। यह हलवा स्वादिष्ट होने के साथ-साथ सेहतमंद भी है, जिसे आप किसी भी खास मौके पर बना सकते हैं।

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#3 बैंगनी आलू की कढ़ी बैंगनी आलू की कढ़ी एक अलग तरह की कढ़ी है, जो आपको चावल के साथ खानी चाहिए। इसे बनाने के लिए दही में बेसन मिलाकर फेंट लें और उसमें मसाले डालें। अब इस मिश्रण को उबलते पानी में डालकर पकाएं। साथ ही उबले हुए बैंगनी आलू को काटकर इसमें डालें। अंत में तड़का लगाने के लिए सरसों, जीरा, हींग और करी पत्ते का उपयोग करें। यह कढ़ी रोटी के साथ भी बहुत लजीज लगती है।

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#4 बैंगनी आलू का पराठा बैंगनी आलू का पराठा एक सेहतमंद नाश्ते का विकल्प हो सकता है। इसे बनाने के लिए गेहूं के आटे में उबले हुए और मैश किए हुए बैंगनी आलू मिलाएं। साथ ही नमक, अजवाइन और थोड़ा-सा तेल डालकर आटा गूंथ लें। अब इस आटे से छोटी-छोटी लोइयां बनाकर बेल लें और तवे पर सेंक लें। यह पराठा दही या अचार के साथ बहुत स्वादिष्ट लगता है। आप चाहें तो इसकी फिलिंग बनाकर पराठों में भर सकते हैं।