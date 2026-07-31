सिंघाड़े के आटे से बनाए जा सकते हैं ये 5 स्वादिष्ट व्यंजन, जानिए रेसिपी

सिंघाड़े के आटे के पकोड़े एक बेहतरीन नाश्ता हैं, जिन्हें आप शाम की चाय के साथ परोस सकते हैं।

इन्हें बनाने के लिए सबसे पहले एक बर्तन में सिंघाड़ा का आटा, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, अदरक का पेस्ट, नमक और थोड़ा सा पानी मिलाकर घोल तैयार करें। अब इस घोल से छोटे-छोटे पकोड़े बनाएं और गर्म तेल में सुनहरा होने तक तलें।

इन्हें हरी चटनी या इमली की चटनी के साथ गर्मागर्म परोसें।