सिंघाड़े के आटे से बनाए जा सकते हैं ये 5 स्वादिष्ट व्यंजन, जानिए रेसिपी
क्या है खबर?
सिंघाड़े का आटा एक खास और पौष्टिक विकल्प है, जो आमतौर पर उपवास के समय में इस्तेमाल किया जाता है। इसमें प्रोटीन, फाइबर और विटामिन्स की भरपूर मात्रा होती है। आइए आज हम आपको सिंघाड़े के आटे से बनने वाले कुछ स्वादिष्ट व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जिन्हें आप किसी भी समय बना सकते हैं। ये व्यंजन बनाना आसान है और सेहत के लिए भी अच्छे हैं।
#1
सिंघाड़े के आटे के पकोड़े
सिंघाड़े के आटे के पकोड़े एक बेहतरीन नाश्ता हैं, जिन्हें आप शाम की चाय के साथ परोस सकते हैं।
इन्हें बनाने के लिए सबसे पहले एक बर्तन में सिंघाड़ा का आटा, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, अदरक का पेस्ट, नमक और थोड़ा सा पानी मिलाकर घोल तैयार करें। अब इस घोल से छोटे-छोटे पकोड़े बनाएं और गर्म तेल में सुनहरा होने तक तलें।
इन्हें हरी चटनी या इमली की चटनी के साथ गर्मागर्म परोसें।
#2
सिंघाड़े के आटे के समोसे
सिंघाड़े के आटे के समोसे उपवास के दौरान एक अलग ही स्वाद देते हैं।
इन्हें बनाने के लिए सबसे पहले आलू उबालकर मैश कर लें, फिर उसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च, अदरक का पेस्ट, नमक और मसाले मिलाकर भरावन तैयार करें। अब सिंघाड़े के आटे से छोटी-छोटी लोइयां बनाएं और उन्हें बेल लें।
इसके बाद इन लोइयों में भरावन भरकर समोसे बना लें और गर्म तेल में सुनहरा होने तक तलें।
#3
सिंघाड़े के आटे का चीला
सिंघाड़े के आटे का चीला एक बेहतरीन नाश्ता हो सकता है।
इसे बनाने के लिए सबसे पहले सिंघाड़े का आटा, दही, नमक और पानी मिलाकर घोल तैयार करें। अब इस घोल को तवे पर घी या तेल लगाकर पतला फैलाएं और दोनों तरफ से सुनहरा होने तक सेंक लें। इसे दही या चटनी के साथ परोसें।
यह नाश्ता न केवल स्वादिष्ट है बल्कि सेहतमंद भी है और इसे बनाना भी आसान है।
#4
सिंघाड़े के आटे की पूरी
सिंघाड़े के आटे की पूरी एक अनोखा व्यंजन है, जिसे आप किसी भी सब्जी के साथ खा सकते हैं।
इसे बनाने के लिए सबसे पहले सिंघाड़े का आटा, नमक, अजवाइन और पानी मिलाकर गूंध लें। अब छोटी-छोटी लोइयां बनाकर पूरी बेल लें और गर्म तेल में तल लें।
ये पूरी कुरकुरी और स्वादिष्ट होती हैं, जो आपके खाने का मजा दोगुना कर देंगी। इन्हें किसी भी सब्जी या दही के साथ परोसें।
#5
सिंघाड़े के आटे का हलवा
हलवा तो आपने कई तरह का खाया होगा, लेकिन क्या आपने कभी सिंघाड़े के आटे का हलवा चखा है?
इसके लिए सबसे पहले घी गर्म करके उसमें सिंघाड़े का आटा भूनें जब तक वह सुनहरा न हो जाए। अब इसमें पानी और चीनी मिलाकर पकाएं जब तक यह गाढ़ा न हो जाए। अंत में इलायची पाउडर डालकर सजाएं और गर्मागर्म परोसें।
यह हलवा सेहत के लिए अच्छा होने के साथ-साथ स्वादिष्ट भी है।