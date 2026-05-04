धनिया के बीजों से बनाए जा सकते हैं ये पौष्टिक व्यंजन, स्वाद में होते हैं बेहतरीन

धनिया एक सुगंधित मसाला है, जो भारतीय खान-पान में बहुत उपयोग किया जाता है। इसके बीजों का इस्तेमाल आमतौर पर सब्जियों और चटनियों में किया जाता है। क्या आप जानते हैं कि धनिया के बीजों से कई स्वादिष्ट व्यंजन भी बनाए जा सकते हैं? इस लेख में हम आपको धनिया के बीजों से बनाए जाने वाले कुछ अनोखे व्यंजनों की रेसिपी बताएंगे, जो आपके खाने का मजा दोगुना कर देंगे।

#1 धनिया के बीजों का पुलाव धनिया के बीजों का पुलाव एक खास और स्वादिष्ट व्यंजन है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले चावल को धोकर पकाएं, फिर एक कढ़ाई में घी गर्म करें और उसमें जीरा, हींग, अदरक-लहसुन का पेस्ट डालें। अब इसमें धनिया के बीज डालकर भूनें, फिर पके हुए चावल डालकर मिलाएं। इसमें नमक, हल्दी और लाल मिर्च पाउडर मिलाकर अच्छी तरह पकाएं। इस पुलाव को दही के साथ परोसें और चटनी के साथ इसका आनंद लें।

#2 धनिया के बीजों का अचार अचार तो आपने कई प्रकार के खाए होंगे, लेकिन क्या आपने कभी धनिया के बीजों का अचार चखा है? इसे बनाने के लिए सबसे पहले धनिया के बीजों को हल्का-सा भून लें, ताकि उनकी खुशबू निकल आए। अब इसमें सरसों का तेल, नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और मेथी दाना मिलाकर अच्छे से मिलाएं। इस मिश्रण को कांच की बोतल में भरकर धूप में रखें, ताकि मसाले अच्छे से मिल जाएं।

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#3 धनिया के बीजों की सब्जी धनिया के बीजों से बनी सब्जी एक खास व्यंजन है, जिसे आप किसी खास मौके पर बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले प्याज, टमाटर और अदरक-लहसुन का पेस्ट तैयार करें। एक पैन में तेल गर्म करके उसमें जीरा-हींग डालें, फिर सुनहरा हो जाने तक प्याज को भूनें। टमाटर डालकर पकाएं, जब तक वह नरम न हो जाए। अब इसमें हल्दी, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर मिलाएं। अंत में भुने हुए धनिया के बीज डालकर परोसें।

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#4 धनिया के बीजों की खीर खीर तो आपने कई तरह की खाई होगी, लेकिन क्या आपने कभी धनिया के बीजों की खीर चखी है? इसे बनाने के लिए सबसे पहले चावल धोकर पकाएं, फिर दूध उबालें और उसमें चावल डालें। अब इसमें चीनी डालकर अच्छी तरह मिलाएं। इसके बाद इलायची पाउडर डालें और गैस बंद कर दें। अंत में भुने हुए धनिया के बीज ऊपर से डालकर परोसें। यह खीर खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है।