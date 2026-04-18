ताड़ फल से बनाए जा सकते हैं ये 5 स्वादिष्ट व्यंजन, जानिए रेसिपी

ताड़ फल एक पौष्टिक और स्वादिष्ट फल है, जो गर्मियों में विशेष रूप से लोकप्रिय है। इसका मीठा और रसीला स्वाद न केवल हमारी सेहत के लिए फायदेमंद है, बल्कि इससे कई तरह के अनोखे व्यंजन भी बनाए जा सकते हैं। आइए आज हम आपको ताड़ फल से बनाए जाने वाले कुछ खास व्यंजनों की विधि बताते हैं, जो आपके खाने का मजा दोगुना कर देंगे और आपके परिवार को खुश कर देंगे।

#1 ताड़ फल के लड्डू ताड़ फल के लड्डू एक पारंपरिक मिठाई है, जिसे खास मौकों पर बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले ताड़ फल को चिरौंजी, बादाम और काजू के साथ भून लिया जाता है, फिर इसमें गुड़ या चीनी मिलाकर पकाया जाता है। जब मिश्रण ठंडा हो जाए तो छोटे-छोटे लड्डू बना लें। यह लड्डू न केवल स्वादिष्ट हैं, बल्कि पोषण से भरपूर भी हैं और बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आते हैं।

#2 ताड़ फल का शरबत गर्मियों में ठंडा-ठंडा शरबत पीने का मजा ही कुछ अलग है। ताड़ फल का शरबत बनाना बहुत आसान है। इसके लिए सबसे पहले ताड़ फल को पीस लें ताकि उसका रस निकल जाए, फिर इस रस में पानी, नींबू का रस और थोड़ा-सा गुड़ मिलाएं। आप चाहें तो इसमें पुदीने की पत्तियां भी डाल सकते हैं ताकि इसका स्वाद और भी बढ़ जाए। इसे ठंडा-ठंडा परोसें और इसका आनंद लें।

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#3 ताड़ फल की चटनी अगर आप अपने खाने में थोड़ी तीखी और मसालेदार चटनी चाहते हैं तो ताड़ फल की चटनी आजमा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले ताड़ फल को उबाल लें ताकि उसकी छिलका आसानी से निकल सके, फिर उसके गूदे को अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और नमक के साथ पीस लें। इस चटनी को आप पराठे या रोटी के साथ खा सकते हैं। इसका तीखा और मसालेदार स्वाद आपके खाने का मजा बढ़ा देगा।

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#4 ताड़ फल की खीर खीर तो आपने कई तरह की खाई होगी, लेकिन क्या आपने कभी ताड़ फल की खीर का स्वाद चखा है? इसे बनाने के लिए सबसे पहले चावल धोकर दूध में उबालें, फिर उसमें छिला और मैश किया हुआ ताड़ फल डालें। अब इसमें चीनी, इलायची पाउडर और सूखे मेवे डालकर पकाएं। इसे धीमी आंच पर पकने दें जब तक कि चावल पूरी तरह से गल न जाएं। ठंडा करके परोसें।