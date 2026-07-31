ओट्स से बनाए जा सकते हैं ये 5 स्वादिष्ट व्यंजन, जानिए रेसिपी
क्या है खबर?
ओट्स एक सेहतमंद अनाज है, जो फाइबर और प्रोटीन से भरपूर होता है। आमतौर पर इसे नाश्ते में शामिल किया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इससे कई स्वादिष्ट व्यंजन भी बनाए जा सकते हैं? इस लेख में हम आपको ओट्स से बनाए जाने वाले कुछ अनोखे व्यंजनों की रेसिपी बताएंगे, जिन्हें आप आसानी से घर पर बना सकते हैं। इन व्यंजनों से आप अपने खाने में विविधता ला सकते हैं और सेहत भी बना सकते हैं।
#1
ओट्स और सब्जियों का उपमा
उपमा एक लोकप्रिय दक्षिण भारतीय नाश्ता है, जिसे आप ओट्स के साथ बना सकते हैं।
इसके लिए सबसे पहले एक पैन में थोड़ा तेल गर्म करें, फिर उसमें जीरा, राई, उड़द दाल और करी पत्ते डालें।
अब इसमें बारीक कटी हुई प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और अपनी पसंदीदा सब्जियां डालें। जब सब्जियां थोड़ी नरम हो जाएं तो इसमें धोए हुए ओट्स डालें और पानी मिलाकर पकाएं जब तक कि ओट्स पूरी तरह से पक न जाएं।
#2
ओट्स का चीला
चीला एक पौष्टिक और स्वादिष्ट स्नैक है, जिसे आप सुबह या शाम किसी भी समय बना सकते हैं।
इसके लिए सबसे पहले एक बड़े बर्तन में धोए हुए ओट्स, बेसन, बारीक कटी हुई सब्जियां (प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च आदि), अदरक-लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च, नमक और मसाले मिलाएं।
अब इस मिश्रण में थोड़ा पानी डालकर घोल तैयार करें, फिर तवे पर थोड़ा तेल गर्म करके इस घोल से चीले बनाएं। दोनों तरफ से सुनहरा होने तक पकाएं।
#3
ओट्स का हलवा
हलवा एक मीठा व्यंजन है, जिसे आप खास मौकों पर बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले एक कढ़ाई में घी गर्म करें, फिर उसमें सूखे नारियल के टुकड़े डालें और सुनहरा होने तक भूनें।
अब इसमें धोए हुए ओट्स डालें और सुनहरा होने तक भूनें। इसके बाद इसमें दूध, चीनी, इलायची पाउडर और सूखे मेवे डालकर पकाएं जब तक कि मिश्रण गाढ़ा न हो जाए।
अंत में इसमें थोड़ा-सा घी मिलाकर गर्मागर्म परोसें।
#4
ओट्स का डोसा
डोसा एक पतला और कुरकुरा व्यंजन है, जिसे आप नाश्ते या शाम की चाय के साथ खा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले धोए हुए ओट्स, चावल और उड़द दाल को रातभर पानी में भिगोएं, फिर इन्हें मिक्सर में पीसकर घोल तैयार करें।
अब इस घोल में नमक मिलाकर तवे पर तेल लगाकर फैलाएं। दोनों तरफ से सुनहरा होने तक पकाएं, फिर नारियल की चटनी के साथ गर्मागर्म परोसें।
#5
ओट्स की खीर
खीर एक पारंपरिक मिठाई है, जिसे आप खास अवसरों पर बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले दूध को उबालें, फिर इसमें धोए हुए ओट्स डालकर पकाएं जब तक कि वे नरम न हो जाएं। अब इसमें चीनी, इलायची पाउडर और सूखे मेवे डालकर अच्छी तरह मिलाएं।
अंत में इसमें थोड़ा-सा घी मिलाकर गर्मागर्म परोसें। इन सभी व्यंजनों को बनाना आसान है और ये स्वादिष्ट भी हैं। इन्हें अपनी डाइट में शामिल करें और सेहतमंद जीवन जीएं।