बुरांश के फूलों से बनाए जा सकते हैं ये स्वादिष्ट व्यंजन, स्वाद भी होता है लाजवाब
क्या है खबर?
बुरांश के फूल हिमालय की पहाड़ियों में उगने वाले सुंदर लाल रंग के फूल होते हैं। इनका स्वाद मीठा और खट्टा होता है, जो व्यंजनों को खास स्वाद देता है। इन्हें सालों से आयुर्वेदिक चिकित्सा में इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसका कारण हैं इनके कमाल के स्वास्थ्य लाभ। आप बुरांश के फूलों से ये 5 लजीज और पौष्टिक व्यंजन बनाकर खा सकते हैं, जिनकी रेसिपी भी बेहद आसान हैं। इनका स्वाद आपको जरूर पसंद आएगा।
#1
बुरांश की चटनी
बुरांश की चटनी एक स्वादिष्ट और सेहतमंद साइड डिश है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले बुरांश के फूलों को धोकर पत्तियों से अलग कर लें। फिर मिक्सी में पीसकर पेस्ट बना लें। अब एक पैन में तेल गर्म करें और उसमें जीरा, हींग, अदरक-लहसुन का पेस्ट डालें। इसके बाद बुरांश का पेस्ट डालकर भूनें। अब इसमें नमक, हल्दी, लाल मिर्च और धनिया पाउडर डालकर अच्छे से मिलाएं। तैयार चटनी को रोटी या चावल के साथ परोसें।
#2
बुरांश की कढ़ी
बुरांश की कढ़ी एक पारंपरिक व्यंजन है। इसके लिए पहले दही और पानी को मिलाकर अच्छे से फेंट लें, फिर उसमें बेसन मिलाकर घोल तैयार करें। अब एक पैन में तेल गर्म करें और उसमें जीरा, हींग, अदरक-लहसुन का पेस्ट डालें। फिर बुरांश के फूलों का पेस्ट डालकर भूनें। अब इस मिश्रण को दही वाले घोल में मिलाकर धीमी आंच पर पकाएं। तैयार कढ़ी को चावल या रोटी के साथ परोसें।
#3
बुरांश का अचार
अचार भारतीय खाने का अहम हिस्सा है। बुरांश का अचार बनाने के लिए सबसे पहले बुरांश के फूलों को धोकर सुखा लें। फिर सरसों का तेल गर्म करके उसमें मेथी, सौंफ, हल्दी, लाल मिर्च और धनिया पाउडर डालें। इसके बाद नमक डालकर अच्छे से मिलाएं। अब इसमें बुरांश के फूलों को डालकर अच्छी तरह मिलाएं और कुछ दिनों तक धूप में रखें, ताकि मसाले अच्छे से एक साथ मिल सकें।
#4
बुरांश की मिठाई
बुरांश की मिठाई एक अनोखा मीठा व्यंजन है, जिसे आप खास मौकों पर बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले चीनी और पानी की चाशनी तैयार करें, फिर उसमें बुरांश के फूल डालकर पकाएं। जब चाशनी गाढ़ी हो जाए तो उसमें घी मिलाकर अच्छे से मिलाएं। अब इस मिश्रण को थाली में फैलाकर ठंडा होने दें और बाद में टुकड़ों में काट लें। आपकी स्वादिष्ट मिठाई तैयार है, जो सभी को पसंद आएगी।
#5
बुरांश की सब्जी
बुरांश की सब्जी एक सेहतमंद व्यंजन है, जिसे आप लंच या डिनर के वक्त बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले प्याज, टमाटर और अदरक-लहसुन का पेस्ट भून लें। अब इसमें हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर और जीरा डालें। इसके बाद बुरांश के फूल डालकर अच्छी तरह मिलाएं और पानी डालकर पकने दें। अंत में नमक और गरम मसाला मिलाकर कुछ देर पकाएं। आपकी स्वादिष्ट सब्जी तैयार है, जिसका असली मजा रोटी या चावल के साथ आता है।