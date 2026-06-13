बुरांश के फूलों से बने 5 व्यंजन

बुरांश के फूलों से बनाए जा सकते हैं ये स्वादिष्ट व्यंजन, स्वाद भी होता है लाजवाब

लेखन सयाली 07:05 pm Jun 13, 202607:05 pm

क्या है खबर?

बुरांश के फूल हिमालय की पहाड़ियों में उगने वाले सुंदर लाल रंग के फूल होते हैं। इनका स्वाद मीठा और खट्टा होता है, जो व्यंजनों को खास स्वाद देता है। इन्हें सालों से आयुर्वेदिक चिकित्सा में इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसका कारण हैं इनके कमाल के स्वास्थ्य लाभ। आप बुरांश के फूलों से ये 5 लजीज और पौष्टिक व्यंजन बनाकर खा सकते हैं, जिनकी रेसिपी भी बेहद आसान हैं। इनका स्वाद आपको जरूर पसंद आएगा।