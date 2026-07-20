पान की पत्तियों से बनाए जा सकते हैं ये व्यंजन, खाने का मजा कर देंगे दोगुना
क्या है खबर?
पान की पत्तियां न केवल मुंह की दुर्गंध दूर करती हैं, बल्कि इनमें मौजूद खास गुण पाचन को बेहतर बनाने समेत कई स्वास्थ्य लाभ प्रदान कर सकते हैं। आमतौर पर पान की पत्तियों का इस्तेमाल पान बनाने के लिए किया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इससे कई स्वादिष्ट व्यंजन भी बनाए जा सकते हैं? आइए आज हम आपको पान की पत्तियों से बनाए जाने वाले व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं।
#1
पान की पत्तियों का पुलाव
पान की पत्तियों का पुलाव एक अनोखा और स्वादिष्ट व्यंजन है, जो खास मौकों पर परोसा जा सकता है। इसे बनाने के लिए चावल को पान की पत्तियों के साथ पकाया जाता है, जिससे इसमें एक खास खुशबू और स्वाद आता है।
इस पुलाव में आप सब्जियां भी मिला सकते हैं, जैसे कि गाजर, मटर और आलू आदि। इसे बनाना आसान है और इसका स्वाद आपके मेहमानों को भी बहुत पसंद आएगा।
#2
पान की पत्तियों की सब्जी
पान की पत्तियों की सब्जी एक अनोखा और पौष्टिक व्यंजन है, जिसे आप अपने खाने में शामिल कर सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले पान की पत्तियों को धोकर छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें।
इसके बाद इन्हें प्याज, टमाटर, अदरक-लहसुन पेस्ट और मसालों के साथ पकाएं। इसमें हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नमक डालकर अच्छी तरह मिलाएं।
इसे धीमी आंच पर पकने दें, ताकि सारे मसाले अच्छी तरह मिल जाएं।
#3
पान की पत्तियों के पकौड़े
पान की पत्तियों के पकौड़े एक बेहतरीन नाश्ता हो सकते हैं, जिन्हें आप चाय के साथ परोस सकते हैं। इन्हें बनाने के लिए बेसन में थोड़ी-सी हल्दी, नमक, लाल मिर्च पाउडर और अजवाइन मिलाएं।
अब इस मिश्रण में साफ की हुई पान की पत्तियां डालकर अच्छी तरह मिलाएं। इसके बाद इस मिश्रण को गर्म तेल में डालकर सुनहरा होने तक तल लें।
इन्हें गर्मा-गर्म ही परोसें और इनका आनंद लें।
#4
पान की पत्तियों की बिरयानी
पान की पत्तियों की बिरयानी एक अनोखा व्यंजन है, जिसमें पारंपरिक बिरयानी को पान की पत्तियों का स्वाद दिया जाता है।
इसे बनाने के लिए सबसे पहले चावल को आधा पकाएं, फिर उसमें प्याज, टमाटर, अदरक-लहसुन पेस्ट और मसालों के साथ पान की पत्तियां डालकर अच्छी तरह मिलाएं।
इसके बाद इस मिश्रण को धीमी आंच पर पकने दें, ताकि सारे मसाले अच्छी तरह मिल जाएं और बिरयानी का स्वाद बेहतरीन हो।
#5
पान की पत्तियों का हलवा
पान की पत्तियों का हलवा एक मीठा व्यंजन हो सकता है, जिसे खास मौकों पर बनाया जा सकता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले दूध में चीनी डालकर उबालें, फिर उसमें बारीक कटी हुई पान की पत्तियां डालें और अच्छी तरह मिलाएं।
अब इसमें घी डालकर अच्छी तरह पकाएं, जब तक कि मिश्रण गाढ़ा न हो जाए। इसे ठंडा करके परोसें या फिर मेवों से सजाकर इसका गर्मा-गर्म ही सेवन करें।