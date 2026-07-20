पान की पत्तियों से बने व्यंजन

पान की पत्तियों से बनाए जा सकते हैं ये व्यंजन, खाने का मजा कर देंगे दोगुना

लेखन सयाली 01:12 pm Jul 20, 202601:12 pm

क्या है खबर?

पान की पत्तियां न केवल मुंह की दुर्गंध दूर करती हैं, बल्कि इनमें मौजूद खास गुण पाचन को बेहतर बनाने समेत कई स्वास्थ्य लाभ प्रदान कर सकते हैं। आमतौर पर पान की पत्तियों का इस्तेमाल पान बनाने के लिए किया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इससे कई स्वादिष्ट व्यंजन भी बनाए जा सकते हैं? आइए आज हम आपको पान की पत्तियों से बनाए जाने वाले व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं।