तिल से बनाए जाते हैं ये 5 स्वादिष्ट व्यंजन, जानिए रेसिपी

तिल एक पौष्टिक बीज है, जो सर्दियों में विशेष रूप से लोकप्रिय होता है। इसका कारण है कि तिल से कई स्वादिष्ट और पौष्टिक व्यंजन बनाए जाते हैं। इन व्यंजनों में तिल की खासियत यह है कि ये न केवल स्वादिष्ट होते हैं, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद होते हैं। आइए आज हम आपको तिल से बनने वाले कुछ अनोखे और स्वादिष्ट व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जिन्हें आप घर पर आसानी से बना सकते हैं।

#1 तिल की चिक्की तिल की चिक्की एक पारंपरिक मिठाई है, जिसे सर्दियों में विशेष रूप से बनाया जाता है। इसे गुड़ और तिल से तैयार किया जाता है। सबसे पहले गुड़ को पिघलाकर उसमें तिल मिलाए जाते हैं, फिर इस मिश्रण को ठंडा करके टुकड़ों में काटा जाता है। यह मिठाई न केवल स्वादिष्ट होती है, बल्कि इसमें मौजूद तिल से मिलने वाले पोषक तत्व भी होते हैं, जो शरीर को गर्म रखते हैं।

#2 तिल लड्डू तिल लड्डू भी एक पौष्टिक मिठाई है, जिसे खासतौर पर त्योहारों पर बनाया जाता है। इसे गुड़ या चीनी और तिल से तैयार किया जाता है। सबसे पहले गुड़ या चीनी को पानी में उबालकर उसकी चाशनी बनाई जाती है, फिर इसमें तिल मिलाए जाते हैं और ठंडा होने पर लड्डू बनाए जाते हैं। यह लड्डू न केवल स्वादिष्ट होते हैं, बल्कि इनमें मौजूद पोषक तत्व भी होते हैं, जो शरीर को ऊर्जा देते हैं।

Advertisement

#3 तिल की चटनी तिल की चटनी एक अनोखी चटनी है, जिसे खासतौर पर दक्षिण भारत में पसंद किया जाता है। इसे सफेद तिल, नारियल, हरी मिर्च और धनिया पत्ती मिलाकर बनाया जाता है। सबसे पहले तिल को भूनकर उसमें नारियल, हरी मिर्च, अदरक और नमक मिलाए जाते हैं, फिर इस मिश्रण को पीसकर मुलायम बनाया जाता है। यह चटनी न केवल स्वादिष्ट होती है बल्कि इसमें मौजूद पोषक तत्व भी होते हैं, जो शरीर को ऊर्जा देते हैं।

Advertisement

#4 तिल की करी तिल की करी एक खास करी है, जिसे ओडिशा और पश्चिम बंगाल में बनाया जाता है। इसे सफेद तिल, नारियल का दूध, हरी मिर्च और मसालों से तैयार किया जाता है। सबसे पहले तिल को भूनकर उसमें नारियल का दूध, हरी मिर्च, अदरक और नमक मिलाए जाते हैं, फिर इस मिश्रण को धीमी आंच पर पकाया जाता है।