इलायची के स्वाद से बनाए जा सकते हैं ये 5 स्वादिष्ट मीठे व्यंजन, जानिए रेसिपी
क्या है खबर?
इलायची का इस्तेमाल रसोई में मसाले के रूप में किया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इलायची से कई तरह की मिठाइयां भी बनाई जाती हैं? इलायची की खुशबू और स्वाद मिठाइयों को एक खास अंदाज देता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे मिठाई के व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जो इलायची के स्वाद से बनाए जा सकते हैं और इन्हें घर पर बनाना काफी आसान है।
#1
इलायची की बर्फी
इलायची की बर्फी एक पारंपरिक मिठाई है, जिसे खास मौकों पर बनाया जाता है।
इसे बनाने के लिए सबसे पहले खोया को घी में भूनें, फिर उसमें बारीक कटी हुई बादाम, काजू और पिस्ता मिलाएं। अब इसमें चीनी डालकर पकाएं जब तक कि चीनी घुल न जाए। इसके बाद इलायची का पाउडर मिलाएं और मिश्रण को थाली में फैलाकर ठंडा होने दें।
ठंडा होने के बाद इसे छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें और परोसें।
#2
इलायची की खीर
इलायची की खीर एक लोकप्रिय मिठाई है, जिसे चावल, दूध और चीनी से बनाया जाता है।
सबसे पहले चावल को धोकर पानी में भिगो दें, फिर दूध उबालें और उसमें चावल डालें। मध्यम आंच पर पकने दें जब तक कि चावल पूरी तरह से गल न जाएं।
अब इसमें चीनी डालकर अच्छी तरह मिलाएं और फिर इलायची का पाउडर मिलाएं। अंत में कटे हुए बादाम और काजू डालकर गर्मागर्म परोसें।
#3
इलायची के लड्डू
इलायची के लड्डू को बेसन, चीनी और घी से बनाया जाता है।
सबसे पहले बेसन को घी में भून लें जब तक कि उसका रंग बदल न जाए और खुशबू आने लगे। अब इसमें चीनी डालकर अच्छी तरह मिलाएं और इलायची का पाउडर मिलाएं।
मिश्रण को थोड़ा ठंडा होने दें, फिर हाथों से गोल-गोल लड्डू बनाएं। ये लड्डू न केवल स्वादिष्ट हैं बल्कि सेहत के लिए भी अच्छे होते हैं क्योंकि इनमें प्रोटीन और फाइबर की मात्रा अधिक होती है।
#4
इलायची के पेडे
पेडे को खोया, दूध पाउडर और चीनी से बनाया जाता है।
सबसे पहले खोया और दूध पाउडर को मिलाकर गूंध लें, फिर इस मिश्रण को छोटे-छोटे गोले बनाकर हाथों से चपटा करें। अब ऊपर से इलायची का पाउडर छिड़कें और ठंडा होने दें।
ये पेडे बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आते हैं। इन्हें खास मौकों पर भी बनाया जा सकता है जैसे जन्मदिन, शादी-ब्याह आदि अवसरों पर।
#5
इलायची की जलेबी
जलेबी एक पारंपरिक मिठाई है, जिसे मैदा या बेसन के घोल से बनाया जाता है।
सबसे पहले मैदा या बेसन का घोल तैयार करें, फिर इसे गर्म तेल या घी में डालकर गोल आकार दें। अब गर्म तेल में तली हुई जलेबियों को चीनी की चाशनी में डुबो दें।
अंत में ऊपर से इलायची का पाउडर छिड़कें और ठंडा होने दें। यह मिठाई त्योहारों पर बहुत पसंद की जाती है।