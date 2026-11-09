इलायची के स्वाद से बनाए जा सकते हैं ये 5 स्वादिष्ट मीठे व्यंजन, जानिए रेसिपी

इलायची के लड्डू को बेसन, चीनी और घी से बनाया जाता है।

सबसे पहले बेसन को घी में भून लें जब तक कि उसका रंग बदल न जाए और खुशबू आने लगे। अब इसमें चीनी डालकर अच्छी तरह मिलाएं और इलायची का पाउडर मिलाएं।

मिश्रण को थोड़ा ठंडा होने दें, फिर हाथों से गोल-गोल लड्डू बनाएं। ये लड्डू न केवल स्वादिष्ट हैं बल्कि सेहत के लिए भी अच्छे होते हैं क्योंकि इनमें प्रोटीन और फाइबर की मात्रा अधिक होती है।