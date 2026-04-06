इन 5 स्वादिष्ट सब्जियों के साथ ही आता है गार्लिक नान का असली मजा

गार्लिक नान एक लोकप्रिय भारतीय रोटी है, जिसे लहसुन और मक्खन के साथ बनाया जाता है। इसका स्वाद और खुशबू इसे खास बनाती है और यह दुनियाभर में काफी मशहूर है। गार्लिक नान का असली मजा कुछ खास तरह की सब्जियों के साथ ही आता है, जो इसे और भी लजीज बना देती हैं। आज के लेख में हम आपको ऐसी ही 5 देसी सब्जियों के बारे में बताने वाले हैं। इन सभी की रेसिपी भी काफी आसान होती है।

#1 दाल मखनी दाल मखनी पंजाब समेत पूरे भारत में मशहूर है, जो गार्लिक नान के स्वाद को दोगुना कर देती है। यह कोई सब्जी नहीं, बल्कि एक तरह की दाल है, जो शाही स्वाद प्रदान करती है। गार्लिक नान का तीखा और मुलायम स्वाद दाल मखनी के मलाईदार जायके के साथ मिलकर मन को तृप्त कर देता है। अगर दाल में ऊपर से क्रीम और मक्खन पड़ जाए तो मजा और भी बढ़ जाता है।

#2 छोले छोले एक लोकप्रिय पंजाबी सव्जी है, जिसमें सफेद छोले को टमाटर, प्याज और मसालों के साथ पकाया जाता है। इसे बनाने के लिए छोले को रातभर भिगोकर उबाला जाता है और फिर मसालों के साथ पकने दिया जाता है। इसका स्वाद गार्लिक नान के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। इसमें जीरा, धनिया पाउडर, अमचूर पाउडर और गरम मसाला जैसे मसालों का उपयोग किया जाता है, जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है।

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#3 पालक पनीर पालक पनीर एक लोकप्रिय उत्तर भारतीय सब्जी है, जिसमें पालक और पनीर के टुकड़े होते हैं। इसे बनाने के लिए पालक को उबालकर पीस लिया जाता है और फिर इसे प्याज, टमाटर और मसालों के साथ पकाया जाता है। इसका स्वाद गार्लिक नान के साथ खाने में बहुत अच्छा लगता है। इसमें हल्दी, धनिया पाउडर, गरम मसाला और सूखी मेथी जैसे मसालों का उपयोग किया जाता है और पनीर के टुकड़ों को भी शामिल किया जाता है।

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#4 कढ़ाई पनीर कढ़ाई पनीर एक मसालेदार और स्वादिष्ट सब्जी है, जिसमें शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर और पनीर शामिल होते हैं। इसे बनाने के लिए सब्जियों को बारीक काटकर तेज आंच पर भून लिया जाता है और फिर इसमें पनीर के टुकड़े डालकर पकाया जाता है। यह सब्जी हर किसी की पहली पसंद होती है, जब बात गार्लिक नान के साथ खाने की हो तो। इसका मसालेदार स्वाद गार्लिक नान के साथ बहुत ही बढ़िया जायका पेश करता है।