रोजाना की ये 5 आदतें त्वचा को बना सकती हैं बेजान, तुरंत छोड़ दें
क्या है खबर?
अक्सर लोग चेहरे की चमक बनाए रखने के लिए महंगे से महंगे त्वचा देखभाल उत्पादों का इस्तेमाल भी करते हैं, फिर भी उन्हें मनचाहा निखार नहीं मिल पाता। इसका कारण हो सकता है कि वे कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हों, जो त्वचा को बेजान बना सकती हैं। आइए आज हम आपको ऐसी ही कुछ आदतों के बारे में बताते हैं, जिनके बारे में जानकर आप अपनी त्वचा को बेजान होने से बचा सकते हैं।
#1
रोजाना स्क्रब करने की आदत
अगर आप उन लोगों में से हैं, जो रोजाना अपने चेहरे को स्क्रब करते हैं तो आपको बता दें कि इससे आपकी त्वचा को नुकसान पहुंच सकता है।
दरअसल, रोजाना स्क्रब करने से त्वचा की प्राकृतिक चमक खो सकती है और वह बेजान दिखने लगती है। इसलिए हफ्ते में 1-2 बार ही चेहरे पर स्क्रब करना बेहतर होगा।
इसके लिए आप चीनी, कॉफी या ओट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं।
#2
बहुत ज्यादा गर्म पानी से नहाना
अधिकतर लोग नहाने के लिए गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यह आदत त्वचा के लिए सही नहीं है।
गर्म पानी से नहाने से त्वचा के प्राकृतिक तेल निकल जाते हैं, जिससे त्वचा बेजान और रूखी हो जाती है। इसलिए बेहतर होगा कि आप नहाने के लिए गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें।
इसके अलावा नहाने के बाद अपनी त्वचा को नमी प्रदान करने वाला कोई उत्पाद जरूर लगाएं।
#3
धूप में बिना सुरक्षा के रहना
धूप में बिना सुरक्षा के रहना भी आपकी त्वचा को बेजान बना सकता है।
सूरज की किरणें त्वचा की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाती हैं और त्वचा की रंगत को खराब कर सकती हैं। इसलिए जब भी आप घर से बाहर निकलें तो अपने चेहरे और गर्दन पर धूप से बचाने वाला कोई लोशन जरूर लगाएं।
इसके अतिरिक्त सूरज की किरणों से बचने के लिए चश्मा और टोपी भी पहनें।
#4
चिंता करना
चिंता भी त्वचा के लिए नुकसानदायक हो सकती है। जब आप चिंता में होते हैं तो आपका शरीर एक विशेष प्रकार का हॉर्मोन अधिक मात्रा में बनाता है, जो आपकी त्वचा को बेजान और रूखी बना सकता है।
इसलिए जब भी आपको चिंता हो तो गहरी सांस लें और थोड़ी देर के लिए ध्यान लगाएं। इससे आपका मन शांत रहेगा और आपकी त्वचा भी स्वस्थ दिखेगी।
समय-समय पर खुद को आराम देने के लिए कुछ समय निकालें।
#5
नींद की कमी
नींद की कमी सेहत के साथ-साथ त्वचा को भी प्रभावित कर सकती है। जब आप पूरी तरह से आराम नहीं करते हैं तो आपकी त्वचा थकी हुई और बेजान दिखती है।
यह समस्या खासतौर से उन लोगों में देखी जाती है, जो काम के कारण देर रात तक जागते हैं। इसलिए रोजाना 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लें। इसके अलावा दिन में भी 10 से 15 मिनट की झपकी लें।