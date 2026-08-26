रोजमर्रा की ये 5 आदतें बढ़ा सकती हैं आपका ब्लड प्रेशर, समझें कैसे
क्या है खबर?
ब्लड प्रेशर का बढ़ना एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या है, जो दिल की बीमारियों का मुख्य कारण हो सकता है। इसके लिए रोजमर्रा की कुछ आदतें जिम्मेदार हो सकती हैं, जिनके बारे में हम अक्सर अनजान रहते हैं। इस लेख में हम आपको ऐसी ही 5 आदतों के बारे में बताएंगे, जो आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकती हैं और इनके प्रभाव को समझकर आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं।
#1
नमक का अधिक उपयोग
खाने में नमक का अधिक उपयोग करना सबसे आम आदतों में से एक है, जो आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकती है।
अधिक नमक का सेवन करने से शरीर में सोडियम का स्तर बढ़ जाता है, जिससे रक्त वाहिकाओं पर दबाव पड़ता है और ब्लड प्रेशर बढ़ता है। इसलिए खाने में कम नमक का उपयोग करें और पहले से ही नमक युक्त खाद्य पदार्थों से दूर रहें।
#2
चाय-कॉफी का अत्यधिक सेवन
चाय या कॉफी जैसे पेय पदार्थों का अत्यधिक सेवन भी आपके ब्लड प्रेशर को प्रभावित कर सकता है। इनमें मौजूद कैफीन एक उत्तेजक पदार्थ है, जो आपके दिल की धड़कन को तेज कर सकता है और ब्लड प्रेशर बढ़ा सकता है।
अगर आप दिनभर में कई कप चाय या कॉफी पीते हैं तो इसका असर आपके स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। बेहतर होगा कि आप हर्बल चाय या बिना कैफीन वाली कॉफी का चयन करें।
#3
तनावपूर्ण जीवनशैली
तनावपूर्ण जीवनशैली भी ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का एक बड़ा कारण हो सकती है।
मानसिक दबाव, काम का बोझ या व्यक्तिगत समस्याओं के कारण व्यक्ति का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे ब्लड प्रेशर असामान्य हो सकता है।
तनाव को कम करने के लिए योग, ध्यान या अन्य मानसिक शांति देने वाली गतिविधियों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। इसके अलावा नियमित रूप से पर्याप्त नींद लेना भी जरूरी है।
#4
सोने की अनियमित आदतें
सोने की अनियमित आदतें भी ब्लड प्रेशर को प्रभावित कर सकती हैं।
देर रात जागना या अनियमित समय पर सोना आपके शरीर की आंतरिक घड़ी को बिगाड़ सकता है, जिससे हार्मोनल असंतुलन होता है और ब्लड प्रेशर असामान्य हो सकता है।
इसके अलावा नींद की कमी भी इस समस्या का कारण बन सकती है। इसलिए नियमित समय पर सोने और जागने की आदत डालें ताकि आपका शरीर सही तरीके से काम कर सके।
#5
अधिक शराब का सेवन
अधिक शराब पीना भी एक आदत है, जो ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का काम कर सकती है।
अगर आप रोजाना ज्यादा मात्रा में शराब पीते हैं तो इससे आपका दिल कमजोर हो सकता है और ब्लड प्रेशर असामान्य हो सकता है।
बेहतर होगा कि आप सीमित मात्रा में ही शराब पिएं या फिर इसे पूरी तरह छोड़ दें। इन आदतों पर ध्यान देकर आप अपने ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रख सकते हैं।