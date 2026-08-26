रोजमर्रा की ये 5 आदतें बढ़ा सकती हैं आपका ब्लड प्रेशर, समझें कैसे

चाय या कॉफी जैसे पेय पदार्थों का अत्यधिक सेवन भी आपके ब्लड प्रेशर को प्रभावित कर सकता है। इनमें मौजूद कैफीन एक उत्तेजक पदार्थ है, जो आपके दिल की धड़कन को तेज कर सकता है और ब्लड प्रेशर बढ़ा सकता है।

अगर आप दिनभर में कई कप चाय या कॉफी पीते हैं तो इसका असर आपके स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। बेहतर होगा कि आप हर्बल चाय या बिना कैफीन वाली कॉफी का चयन करें।