जीवनकाल बढ़ाने वाली आदतें

रोजाना की इन 5 आदतों से बढ़ सकता है जीवन काल, आज से बनाएं हिस्सा

लेखन अंजली 12:30 pm Aug 28, 202612:30 pm

क्या है खबर?

जीवन काल को बढ़ाने के लिए खान-पान और एक्सरसाइज के साथ-साथ कुछ आदतें भी अहम भूमिका निभाती हैं। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में कई बार हम छोटी-छोटी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन कुछ आदतें ऐसी होती हैं, जो हमारे जीवन को लंबा और स्वस्थ बना सकती हैं। आइए आज हम आपको रोजाना की ऐसी 5 आदतों के बारे में बताते हैं, जिनकी मदद से जीवन काल को बढ़ाया जा सकता है।