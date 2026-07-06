रोजमर्रा की ये 5 आदतें बढ़ा सकती हैं इंसुलिन प्रतिरोध का खतरा, इनसे बनाएं दूरी

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ज्यादा मीठा खाना

ज्यादा मीठा खाना भी इंसुलिन प्रतिरोध को बढ़ा सकता है। जब हम अधिक शक्कर वाला खाना खाते हैं तो हमारे शरीर में शक्कर का स्तर तेजी से बढ़ता है, जिससे इंसुलिन का स्तर भी बढ़ता है। बार-बार ऐसा होने से इंसुलिन प्रतिरोध की संभावना बढ़ती है। इसलिए मीठे खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करना चाहिए और प्राकृतिक मिठास जैसे फलों का विकल्प चुनना चाहिए। इससे खून में शक्कर का स्तर संतुलित रहता है और सेहत पर अच्छा असर पड़ता है।