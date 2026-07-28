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रोजमर्रा की ये 5 आदतें आपके लीवर को पहुंचा सकती हैं नुकसान, बनाएं दूरी
लीवर को नुकसान पहुंचाने वाली आदतें

रोजमर्रा की ये 5 आदतें आपके लीवर को पहुंचा सकती हैं नुकसान, बनाएं दूरी

लेखन अंजली
Jul 28, 2026
12:29 pm
क्या है खबर?

लीवर हमारे शरीर का एक अहम हिस्सा है, जो शरीर से हानिकारक तत्वों को बाहर निकालने और पोषक तत्वों को संसाधित करने में मदद करता है। लीवर हमारे शरीर के सबसे बड़े अंगों में से एक है, जो शरीर के अंदर दाईं ओर स्थित होता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी रोजमर्रा की आदतों के बारे में बताते हैं, जो आपके लीवर को नुकसान पहुंचा सकती हैं।

#1

ज्यादा नमक का सेवन

ज्यादा नमक का सेवन लीवर के लिए नुकसानदायक हो सकता है। नमक में मौजूद तत्व आपके खून में घुलकर ब्लड प्रेशर बढ़ा सकते हैं, जिससे लीवर पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है।

इसके अलावा ज्यादा नमक शरीर में पानी की मात्रा को भी बढ़ा सकता है, जिससे शरीर के तरल संतुलन में गड़बड़ी हो सकती है। इससे लीवर पर असर पड़ सकता है और इसके कार्यों में बाधा उत्पन्न हो सकती है।

#2

अधिक चर्बी वाली चीजें खाना

अधिक चर्बी वाली चीजें खाने से शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ सकता है, जो लीवर के लिए हानिकारक होता है।

खराब कोलेस्ट्रॉल लीवर की कोशिकाओं में जमा हो सकता है, जिससे लीवर की कार्यक्षमता प्रभावित होती है।

इसके कारण लीवर की गंभीर समस्याएं भी हो सकती हैं। इसलिए संतुलित आहार लेना बहुत जरूरी है ताकि खराब कोलेस्ट्रॉल का स्तर कम हो सके और लीवर स्वस्थ रह सके।

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#3

शराब का सेवन

शराब पीने से लीवर की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचता है। इसके कारण लीवर में सूजन, सिरोसिस और फैटी लिवर जैसी समस्याएं हो सकती हैं।

इसके अलावा शराब का अधिक सेवन करने से लीवर कैंसर का खतरा भी बढ़ जाता है। इसलिए शराब पीने से बचना चाहिए और अगर आप पीते हैं तो सीमित मात्रा में ही पिएं।

बेहतर होगा कि आप शराब का सेवन बिल्कुल न करें और लीवर को स्वस्थ रखें।

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#4

ज्यादा मीठा का सेवन

ज्यादा मीठा का सेवन भी लीवर के लिए हानिकारक हो सकता है। मीठे में मौजूद तत्व लीवर द्वारा सीधे चर्बी में बदल जाते हैं, जिससे लीवर फैटी जैसी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं।

इसके अलावा ज्यादा मीठा का सेवन करने से मधुमेह जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं। इसलिए मीठा का सेवन कम करें और स्वस्थ रहने के लिए संतुलित आहार लें।

#5

कम पानी पीना

पानी पीने से शरीर से हानिकारक तत्व बाहर निकलते हैं। इसके अलावा पानी शरीर की कोशिकाओं को ठीक करने और पोषक तत्वों को अवशोषित करने में मदद करता है।

अगर आप पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पिएंगे तो शरीर से हानिकारक तत्व नहीं निकल पाएंगे।

इसके परिणामस्वरूप शरीर के विभिन्न अंगों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, खासकर लीवर पर अतिरिक्त दबाव पड़ेगा। इसलिए रोजाना कम से कम 8-10 गिलास पानी जरूर पिएं।

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