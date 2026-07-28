रोजमर्रा की ये 5 आदतें आपके लीवर को पहुंचा सकती हैं नुकसान, बनाएं दूरी

शराब पीने से लीवर की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचता है। इसके कारण लीवर में सूजन, सिरोसिस और फैटी लिवर जैसी समस्याएं हो सकती हैं।

इसके अलावा शराब का अधिक सेवन करने से लीवर कैंसर का खतरा भी बढ़ जाता है। इसलिए शराब पीने से बचना चाहिए और अगर आप पीते हैं तो सीमित मात्रा में ही पिएं।

बेहतर होगा कि आप शराब का सेवन बिल्कुल न करें और लीवर को स्वस्थ रखें।