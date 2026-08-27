मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाली आदतें

रोजाना की ये 5 आदतें आपके मस्तिष्क को पहुंचा सकती हैं नुकसान

लेखन अंजली 02:41 pm Aug 27, 202602:41 pm

क्या है खबर?

आजकल हर कोई अपने दिमाग की सेहत को लेकर चिंतित है, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार कुछ आदतें हमारे दिमाग को खुद ही नुकसान पहुंचा देती हैं। हम सभी जानते हैं कि दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए क्या-क्या करना चाहिए, लेकिन हर कोई इसे अपनी आदत नहीं बना पाता। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी रोजाना की आदतों के बारे में बताते हैं, जो अनजाने में आपके दिमाग को नुकसान पहुंचा सकती हैं।