आंतों को प्रभावित करने वाली आदतें

रोजाना की ये 5 आदतें खराब कर सकती हैं आंतों की सेहत, आज से बदलें

लेखन अंजली 09:49 am Aug 25, 202609:49 am

क्या है खबर?

आंतें हमारे शरीर का एक अहम हिस्सा हैं और इनकी सेहत का सीधा संबंध हमारे समग्र स्वास्थ्य से होता है। सही खान-पान और जीवनशैली अपनाकर हम अपनी आंतों को स्वस्थ रख सकते हैं। हालांकि, कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो अनजाने में भी हमारी आंतों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। आइए आज हम आपको ऐसी ही कुछ सामान्य आदतों के बारे में बताते हैं, जिनका आपके रोजाना के जीवन में होना आंतों की सेहत को प्रभावित कर सकता है।