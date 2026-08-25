रोजाना की ये 5 आदतें खराब कर सकती हैं आंतों की सेहत, आज से बदलें
क्या है खबर?
आंतें हमारे शरीर का एक अहम हिस्सा हैं और इनकी सेहत का सीधा संबंध हमारे समग्र स्वास्थ्य से होता है। सही खान-पान और जीवनशैली अपनाकर हम अपनी आंतों को स्वस्थ रख सकते हैं। हालांकि, कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो अनजाने में भी हमारी आंतों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। आइए आज हम आपको ऐसी ही कुछ सामान्य आदतों के बारे में बताते हैं, जिनका आपके रोजाना के जीवन में होना आंतों की सेहत को प्रभावित कर सकता है।
#1
पानी की कमी
पर्याप्त मात्रा में पानी का सेवन न करना एक बड़ी गलती है। पानी न केवल शरीर के सभी हिस्सों को तर रखता है, बल्कि यह आंतों को भी स्वस्थ रखता है।
पानी की कमी से पाचन तंत्र धीमा हो सकता है, जिससे कब्ज और अन्य पाचन संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए दिनभर में कम से कम 8-10 गिलास पानी पीने की आदत डालें।
इसके अलावा ताजे फलों का जूस और नारियल पानी भी शामिल करें।
#2
पैकेटबंद खाने का अधिक सेवन
बाजार में मिलने वाले पैकेटबंद खाने में शक्कर, नमक और अन्य रासायनिक पदार्थों की मात्रा बहुत अधिक होती है, जो आंतों के लिए हानिकारक हो सकते हैं। इन खाद्य पदार्थों का अधिक सेवन करने से पेट फूलना, गैस, कब्ज जैसी समस्याएं हो सकती हैं।
इसके अलावा ये खाद्य पदार्थ पोषक तत्वों की कमी भी कर सकते हैं। इसलिए अपनी डाइट में ताजे फल, सब्जियां और अनाज जैसी प्राकृतिक चीजों को शामिल करें ताकि आपकी आंतें स्वस्थ रहें।
#3
देर से खाना खाना
देर से खाना खाने का मतलब है कि आप अपने शरीर की घड़ी को उलट रहे हैं।
अगर आप रात को देर से खाना खाते हैं तो आपका पाचन तंत्र सही तरीके से काम नहीं कर पाता, जिससे पेट में गैस, जलन या एसिडिटी जैसी समस्याएं हो सकती हैं।
बेहतर होगा कि आप अपने खाने का समय निर्धारित करें और रात का खाना सोने से कम से कम 2 घंटे पहले खा लें।
#4
जल्दी-जल्दी खाना खाना
जल्दी-जल्दी खाना खाने से भी पेट में गैस बनने की संभावना बढ़ जाती है। जब हम जल्दी-जल्दी खाते हैं तो हमारा पाचन तंत्र सही तरीके से काम नहीं कर पाता, जिससे पेट में गैस बनने लगती है।
इसके अलावा जल्दी खाने से हम अपनी भूख को ठीक से पहचान नहीं पाते और ज्यादा खा लेते हैं, जो वजन बढ़ाने का कारण बन सकता है। इसलिए हमेशा आराम से बैठकर और धीरे-धीरे खाएं।
#5
कम चबाकर खाना
कम चबाकर खाना खाने से भी पेट में गैस बनने की संभावना बढ़ जाती है।
जब हम सही तरीके से नहीं चबाते तो हमारा पाचन तंत्र ठीक से काम नहीं कर पाता जिससे पेट में गैस बनने लगती है।
बेहतर होगा कि आप हर बाइट को अच्छे से चबाकर खाएं ताकि आपका पाचन तंत्र सही तरीके से काम कर सके और पेट में गैस बनने की संभावना कम हो सके।